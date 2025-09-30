Detienen en norte de México a un piloto ligado al Cartel de Sinaloa

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en el norteño estado de Sinaloa a Juan Pablo ‘N’, alias Chuki, identificado como piloto del Cartel de Sinaloa, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario señaló en un mensaje en sus redes sociales que el presunto delincuente contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Fuentes oficiales precisaron a EFE que el detenido fue identificado como Juan Pablo Vargas Báez, de 26 años, quien es un aviador al servicio de la facción de Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa.

“El detenido se encuentra en la misma causa penal de 12 objetivos de alto nivel del Cartel del Pacífico, junto con Ovidio Guzmán López, alias El Ratón; Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Julio César Chávez, alias Jr, señalaron las fuentes.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el arresto ocurrió tras los recorridos de vigilancia que realizaron autoridades en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, donde identificaron al presunto delincuente y le marcaron el alto.

Tras ello, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

En el operativo, abundó, participaron elementos de la SSPC, de las Secretarías de Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional.

Un año después del estallido de la crisis de violencia en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), debido a una pugna interna del Cartel de Sinaloa, el saldo es trágico: 1.828 homicidios dolosos y 2.390 desapariciones forzadas, ha señalado el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), una ONG que evalúa la problemática social de la violencia y la inseguridad, con criterios objetivos, cuantitativos y cualitativos.

Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista este año, tras la detención en julio pasado de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, lo entregó a Estados Unidos. EFE

