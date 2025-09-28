Diego Camargo sufre, pero logra coronarse campeón del Clásico RCN

2 minutos

Bogotá, 28 sep (EFE).- El colombiano Diego Camargo se coronó campeón este domingo del Clásico RCN, que finalizó con una etapa contrarreloj de 12,6 kilómetros en el cerro Cristo Rey, de la ciudad de Cali, y que tuvo como ganador a Wilson Peña.

Camargo (Team Medellín), de 27 años, quien estuvo en las filas del EF Education, donde no pudo conseguir grandes resultados en las carreras del World Tour, sucedió en el trono al risaraldense Kevin Castillo, hoy en Movistar.

«En algunos momentos pensé que se me iba (el título) de las manos, pero a punta de perseverancia se logró», manifestó el escalador a periodistas al hacer referencia a un pinchazo y a una caída que, incluso, le hicieron pensar en retirarse.

Al final pudo salvar el título por escasos diez segundos sobre Peña (Sistecredito), subcampeón de la carrera.

El nuevo campeón asumió el liderato al ganar el jueves pasado la etapa reina, que incluyó el paso por el Alto del Sifón, una fracción de montaña a 4.149 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Central colombiana.

Ese día, Camargo superó a Peña en 44 segundos, y al resto de corredores los puso a más de cuatro minutos.

Camargo sumó hoy el título del Clásico RCN a la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia en 2020, un triplete que solo han logrado Rafael Antonio Niño y Oliverio Rincón.

La fracción de cierre resultó dramática para el nuevo campeón porque en pleno ascenso tuvo que cambiar de bicicleta al sufrir un pinchazo en la rueda trasera.

Camargo arrancó la contrarreloj individual con una ventaja de 39 segundos sobre Peña, quien hoy se llevó el triunfo parcial, superando por seis segundos el tiempo del boyacense Yeison Reyes (Orgullo Paisa), en tanto que el líder llegó sexto, a 29 segundos.

Al final, Camargo fue campeón, subcampeón fue Peña y los acompañó en el podio Javier Jamaica (Nu Colombia), que ocupó el tercer escalón del podio.

Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quien partió como el gran favorito de la prueba, terminó en el sexto lugar de la general individual a más de siete minutos de Camargo.

«Es un gran sueño que quería hace tiempo», concluyó el rey del ‘Duelo de Titanes’ y se constituyó en el principal logro de Camargo, quien este año fue medalla de plata en los Nacionales de Ruta, detrás de Egan Bernal (Ineos); campeón del Tour de Beauce (Canadá) y subcampeón en la Vuelta a Colombia, en la que ganó dos etapas. EFE

ocm/pc/hbr