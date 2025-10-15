Diez muertos y 21 heridos en el incendio de un barco petrolero en Indonesia

Diez personas murieron y otras 21 resultaron heridas el miércoles en el incendio de un barco petrolero que estaba siendo reparado en un astillero en el oeste de Indonesia, reportó la policía local.

Se trata del segundo incendio fatal en la misma embarcación en cinco meses, dijeron las autoridades.

El barco, llamado MT Federal II, estaba atracado en un astillero en la isla de Batam, cerca de Singapur, cuando se incendió el miércoles por la mañana, dijo a la AFP el jefe de la policía local, Zaenal Arifin.

Según Arifin, el incendio comenzó con unas chispas dentro de un área de almacenamiento y fue extinguido una hora después.

La nave, de bandera indonesia, no tenía petróleo en el momento del incidente.

Las víctimas fueron trasladadas a cuatro hospitales cercanos y las autoridades iniciaron una investigación sobre la causa del incendio.

En junio, cuatro personas murieron en un incidente similar en el mismo barco, por chispas que encendieron restos de gas de un compartimiento, dijo Arifin.

