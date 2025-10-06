Diosdado Cabello dice que Cumbre de las Américas sin Venezuela es «cualquier otra cosa»

Caracas, 6 oct (EFE).- El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo este lunes que una Cumbre de las Américas sin Venezuela, que no fue invitada a la reunión de diciembre próximo, es «cualquier otra cosa», al tiempo que arremetió contra el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a quien llamó «mafioso» y aseguró que recibió la «orden» de dejar por fuera al país suramericano.

«¿Cumbre de las Américas? Eso no es cumbre de las Américas. Eso es cualquier otra cosa. (…) Un país que falte ya no es cumbre de las Américas», manifestó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

El también secretario general del PSUV aseguró que Abinader, crítico del Gobierno de Nicolás Maduro, recibió la «orden» de «dejar por fuera» a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que tampoco fueron invitados a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, Dominicana.

«Esa película la vimos ya. Eso no va a detener ni a la revolución cubana ni a la revolución nicaragüense, ni a la revolución bolivariana», expresó el considerado número dos del chavismo.

El pasado septiembre, la Cancillería de República Dominicana, que asumió la Presidencia pro tempore en 2023 de la Cumbre de las Américas, informó la decisión del Gobierno de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En un comunicado, precisó que «la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela -países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA (Organización de Estados Americanos) y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas- constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro».

Respecto a Venezuela, la Cancillería recordó que el «Gobierno dominicano no ha reconocido la legitimidad de las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en ese país, mientras que las autoridades venezolanas han suspendido las relaciones diplomáticas». EFE

