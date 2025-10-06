The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Diosdado Cabello dice que Cumbre de las Américas sin Venezuela es «cualquier otra cosa»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 6 oct (EFE).- El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo este lunes que una Cumbre de las Américas sin Venezuela, que no fue invitada a la reunión de diciembre próximo, es «cualquier otra cosa», al tiempo que arremetió contra el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a quien llamó «mafioso» y aseguró que recibió la «orden» de dejar por fuera al país suramericano.

«¿Cumbre de las Américas? Eso no es cumbre de las Américas. Eso es cualquier otra cosa. (…) Un país que falte ya no es cumbre de las Américas», manifestó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

El también secretario general del PSUV aseguró que Abinader, crítico del Gobierno de Nicolás Maduro, recibió la «orden» de «dejar por fuera» a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que tampoco fueron invitados a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, Dominicana.

«Esa película la vimos ya. Eso no va a detener ni a la revolución cubana ni a la revolución nicaragüense, ni a la revolución bolivariana», expresó el considerado número dos del chavismo.

El pasado septiembre, la Cancillería de República Dominicana, que asumió la Presidencia pro tempore en 2023 de la Cumbre de las Américas, informó la decisión del Gobierno de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En un comunicado, precisó que «la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela -países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA (Organización de Estados Americanos) y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas- constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro».

Respecto a Venezuela, la Cancillería recordó que el «Gobierno dominicano no ha reconocido la legitimidad de las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en ese país, mientras que las autoridades venezolanas han suspendido las relaciones diplomáticas». EFE

rbc/lb/jrh

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR