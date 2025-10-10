Divisas por exportaciones de Guatemala suben casi el 8 % entre enero y agosto de 2025

Ciudad de Guatemala, 10 oct (EFE).- Las divisas por las exportaciones de Guatemala subieron casi un 8 % entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, según las estadísticas divulgadas este viernes por el Banco Central.

El Banco de Guatemala (Banguat) detalló que el monto de las exportaciones en los primeros ocho meses de este año se situó en 10.692,8 millones de dólares.

La cifra fue 785,9 millones de dólares superior, es decir, un 7,9 % más, que los 9.906,9 millones de dólares que el país centroamericano registró entre enero y agosto de 2024.

De acuerdo con los datos del Banco Central guatemalteco, los productos que generaron más divisas fueron el café, con 1.176,7 millones de dólares (el 11 % del valor total de las exportaciones).

Le siguen los artículos de vestuario, con 1.057,2 millones de dólares (9,9 % del total); el azúcar, con 750,1 millones (7 %); el banano, con 649,8 millones (6,1 %); las grasas y aceites comestibles, con 467,7 millones (4,4 %), y los materiales plásticos y sus manufacturas, con 410,4 millones (3,8 %).

En conjunto, estos seis productos representan el 42,2 % del total exportado por Guatemala.

Las estadísticas oficiales indican que el mercado centroamericano fue el principal destino de las exportaciones de Guatemala, entre enero y agosto de este año, al exportar productos por 3.785,5 millones de dólares, lo que representó el 35,4 % del total de divisas que ingresaron al país.

En segundo lugar se situó Estados Unidos, otrora su principal socio comercial, con 3.297 millones de dólares (el 30,8 % del total de las ventas). Desde abril, las exportaciones de Guatemala a ese mercado pagan un 10 % de aranceles establecidos por la Administración del expresidente Donald Trump.

Estos aranceles fueron decretados pese al acuerdo comercial DR-Cafta (República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos), en vigor desde 2006, que establece cero aranceles y que, según los exportadores, tendrá un impacto en su competitividad comercial.

En tercer puesto de destinos de las exportaciones de Guatemala figura la eurozona, con 833,4 millones de dólares (7,8 %); le siguen México, con 444,2 millones (4,2 %); y Canadá, con 235,2 millones de dólares (2,2 %).

Guatemala cerró 2024 con 14.561,4 millones de dólares en divisas por sus exportaciones. Tanto las autoridades como los exportadores del país proyectan que las exportaciones cierren 2025 con un 5 por ciento de crecimiento. EFE

