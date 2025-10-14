Dos activistas venezolanos heridos en un ataque a disparos en Colombia

Dos activistas venezolanos resultaron heridos al ser atacados a disparos el lunes en Bogotá y están siendo atendidos en un hospital, informaron autoridades.

Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez se disponían a tomar un trasporte público en el norte de Bogotá cuando dos sujetos les dispararon, según un informe preliminar de la policía.

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado, denunció el atentado contra los activistas «perseguidos» por «la dictadura de Nicolás Maduro».

«Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia», añadió Machado en X.

Según la Defensoría del Pueblo, Velásquez es «defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia».

De acuerdo con fuentes consultadas por la AFP cercanas a las víctimas, el opositor Peche es consultor político y estuvo preso en Venezuela por su activismo contra el gobierno.

«Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país (…) Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo», dijo Peche en X.

El presidente de izquierda Gustavo Petro indicó que reforzará la protección de los defensores de derechos humanos «de cualquier país del mundo en Colombia».

«Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida (…) Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará», dijo el mandatario.

Imágenes compartidas por la policía muestran el hallazgo del vehículo donde estaban los agresores, con dos pistolas al interior. Los sicarios no han sido ubicados.

La Defensoría pidió a la Fiscalía «esclarecer los hechos».

«El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades», indicó la entidad en X.

Colombia ha recibido a casi 3 millones de migrantes venezolanos y es el principal receptor de este éxodo que huye de la crisis política y social en su país.

Petro no reconoció las elecciones en las que Maduro fue reelegido, pero mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y se ha mostrado del lado de Caracas ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El mandatario cuestionó la concesión del Nobel de Paz a Machado, debido a una carta que esta envió en 2018 al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también por sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

