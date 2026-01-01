Dos adolescentes muertos en la ciudad alemana de Bielefeld al manipular pirotecnia casera

1 minuto

Berlín, 1 ene (EFE).- Dos adolescentes de 18 años murieron durante las celebraciones de Nochevieja al ser víctimas de sendas explosiones de objetivos pirotécnicos caseros en la ciudad alemana de Bielefeld, en el oeste del país centroeuropeo, informó este jueves la Policía.

«Los dos jóvenes de Bielefeld, ambos de 18 años, utilizaron sin control sus propios dispositivos pirotécnicos de fabricación casera en diferentes lugares» de la ciudad, indicó la Policía en un comunicado emitido esta madrugada.

«Sufrieron lesiones mortales en el rostro», precisó el comunicado policial, en el que los investigadores apuntaron que en ambos incidentes no se sospecha que haya «culpa ajena en ninguno de los dos casos».

En Alemania, es tradición que en las fiestas de Nochevieja muchos ciudadanos lancen al aire objetos pirotécnicos, una costumbre que genera debate cada año por los peligros que entrañan manejar esos productos, especialmente cuando se da un uso inadecuado. EFE

smm/alf