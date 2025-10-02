The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
Dos aviones de Delta colisionan en la pista de aeropuerto de LaGuardia en Nueva York

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 2 oct (EFE).- Dos aviones de Delta colisionaron la noche del miércoles en la pista del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York a «baja velocidad», según la aerolínea, lo que dejó un herido y causó daños en una cabina y la rotura de parte de un ala.

Las dos aeronaves implicadas en el accidente eran aviones CRJ-900 operados por la aerolínea regional Endeavor Air, según un comunicado de Delta.

El vuelo 5047 acababa de llegar de Charlotte, Carolina del Norte, cuando el ala del vuelo 5155, que se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, impactó contra el morro de su aeronave.

En las fotos publicadas en las redes sociales se puede ver como uno de los parabrisas del avión quedó completamente destrozado.

A pesar de los daños sufridos por los aviones, ningún pasajero resultó herido durante la colisión, según informó la aerolínea.

«Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico cuando ocurrió. Nos quedamos impactados por lo sucedido», explicó en un vídeo grabado desde su asiento momentos después del impacto el productor de CBS News, Joey Annunziato, pasajero del vuelo procedente de Charlotte.

Delta anotó en un comunicado que colaborará con las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido. EFE

syr/asg/pddp

