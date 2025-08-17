The Swiss voice in the world since 1935

Dos detenidos en Venezuela por falsificar obras del artista cinético Carlos Cruz-Diez

Caracas, 17 ago (EFE).- Un hombre y una mujer han sido detenidos en el norte de Venezuela por falsificar y comercializar obras de Carlos Cruz-Diez, uno de los máximos exponentes del arte cinético y óptico.

Según informó este domingo el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (Cicpc), Douglas Rico, los individuos fueron detenidos por la Policía en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

El hombre se dedicó a «estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras» para luego imitarlas y las «comercializó como auténticas», explicó Rico sobre la investigación al respecto.

Entretanto, prosiguió, la mujer le informó a las víctimas que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna y que «tenían un costo de 90.000 dólares».

El funcionario indicó que tras recibir el dinero, el sujeto detenido lo gastó en «juegos de azar, perdiendo en su totalidad la cantidad estafada».

«Tras la detención de la pareja (…) se ubicaron como evidencias dos réplicas de arte tituladas Fisicromía, 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón, clavos, dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte, estuches de pintura de óleo, y un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz-Diez, indicando que dichas obras eran falsas», añadió.

El venezolano Cruz-Díez falleció el 27 de julio de 2019, en París, Francia, a los 95 años de edad.

Afincado en la capital francesa desde 1960, el artista era una referencia mundial en el arte cinético, un género que engloba las obras creadas para producir la impresión o ilusión de movimiento y en el que también destacaron grandes nombres como los de Alexander Calder, Marcel Duchamp o su compatriota Jesús Soto. EFE

