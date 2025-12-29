Dos esquiadores muertos y uno desaparecido en España a causa de un alud



Huesca (España), 29 dic (EFE).- Dos personas han muerto y una ha desaparecido a causa de un alud cuando esquiaban en los montes Pirineos de España, mientras que otra pudo ser rescatada con hipotermia leve.

El desprendimiento de nieve ocurrió en la zona del pico Tablato, del municipio de Panticosa, provincia de Huesca (noroeste).

Según informaron este lunes fuentes del gobierno regional de Aragón, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores.

En la zona trabajan especialistas de rescate en montaña con el apoyo de dos helicópteros.

El lugar del suceso es muy frecuentada por los aficionados al esquí de montaña, debido a que tiene una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos de cinco. EFE

