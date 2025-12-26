Dos muertos en Israel tras atropello y apuñalamiento presuntamente a manos de un palestino

Jerusalén, 26 dic (EFE).- Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de «terrorista», después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un anciano y apuñalara a una joven en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel.

«La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71», dice un comunicado policial, que añade que el presunto agresor fue disparado por un transeúnte y evacuado al hospital en estado moderado. EFE

