Dos palestinos en estado crítico tras disparos de colonos israelíes cerca de Jerusalén

2 minutos

Jerusalén, 22 dic (EFE).- Dos palestinos se encuentran en estado crítico tras ser disparados por colonos israelíes este lunes cerca del pueblo de Anata, a unos cuatro kilómetros al norte de Jerusalén.

«Dos de ellos, en estado crítico, fueron trasladados a hospitales de Jerusalén. Una tercera persona con heridas leves también fue trasladada a un hospital», detalló a EFE una paramédico del servicio de emergencias de la Media Luna Roja Palestina.

Según un comunicado de la Policía israelí, que no suele detener a los colonos por estas agresiones ni investiga ataques letales contra los palestinos, estos últimos lanzaron piedras hiriendo a tres de los colonos.

El ataque se produjo contra la comunidad palestina de Nakheela al-Kaabneh, al este de la ciudad de Anata y, según declararon autoridades de la gobernación de Jerusalén a la agencia Wafa, si bien soldados israelíes fueron también desplegados, no hubo ningún arrestado.

El Ejército israelí ha matado al menos a 982 palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023 y otros 21 han sido asesinados a manos de colonos, reveló a finales de noviembre la ONG israelí B’Tselem.

“La situación en Cisjordania se deteriora día a día y solo empeorará, porque no existe ningún mecanismo interno ni externo que frene a Israel ni detenga su continua política de limpieza étnica”, denunció entonces Yuli Novak, directora de B’Tselem.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación y solo el 3% de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. EFE

pms/