Dos policías y un civil muertos tras ataque con bomba contra patrulla de tránsito en Moscú

Moscú, 24 dic (EFE).- Dos policías y un civil murieron hoy a consecuencia de un ataque con bomba contra un vehículo de la patrulla de tránsito en el sur de Moscú, en lo que sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa en los últimos dos días.

«Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas los dos agentes de la Policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron», informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia.EFE

