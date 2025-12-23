Drones ucranianos atacan una planta petroquímica en la región rusa de Stávropol

Moscú, 23 dic (EFE).- Drones ucranianos atacaron este martes una planta petroquímica ubicada en una zona industrial de la región rusa de Stávropol, en el Cáucaso norte, provocando incendios, según informó el gobernador local, Vladímir Vladímirov.

«Drones enemigos intentaron atacar objetivos en Budiónnovsk, trabajan los sistemas de defensa antiaérea (…) Hay varios incendios en el territorio de la zona industrial. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos», escribió en su canal de Telegram.

Vladímirov señaló que «según datos preliminares no hay víctimas, no se observan daños en viviendas e infraestructura de servicios de la ciudad».

El gobernador llamó a la población local no grabar vídeos de los ataques ni publicarlos en la red y estar atenta a la situación.

El canal de Telegram Astra supuso, partiendo de las imágenes publicadas en las redes sociales, que el objetivo del ataque fue la planta petroquímica Stavrolen, especializada en la producción de polietileno y polipropileno y que ya había sido atacada a fines de octubre pasado.

El Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que, durante la pasada noche, las defensas antiaéreas derribaron 29 drones de ala fija.

Las regiones más afectadas fueron Rostov (14) y Stávropol (7).

También fueron atacadas las regiones de Bélgorod (3), Kalmikia (3) Kursk (1) y la anexionada península de Crimea (1).EFE

mos/llb