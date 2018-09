Este contenido fue publicado el 18 de septiembre de 2018 16:00 18 de septiembre de 2018 - 16:00

El ministro suizo de Finanzas, Ueli Maurer, ha exhortado a los parlamentarios a optar por el consenso.

(© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Las dos cámaras del Parlamento suizo decidieron unir la reforma de la fiscalidad de las empresas (Proyecto Fiscal 17) al financiamiento del seguro de vejez (AVS). Una maniobra política sin precedentes que puede no convencer a los ciudadanos comunes. Explicación.

El debate está cerrado: el Parlamento concluyó la revisión del Proyecto Fiscal 17 y aprobó su enlace con el financiamiento del AVS. El Consejo de Estados (cámara alta) eliminó las últimas divergencias el lunes (17.09). Ambas cámaras deben aún aprobar formalmente la versión definitiva del proyecto en la votación final del 28 de septiembre.

¿Qué es el Proyecto Fiscal 17?

La reforma fiscal de las empresas es una de las medidas más importantes de esta legislatura. El Proyecto Fiscal 17Enlace externo (PF17) es una nueva versión de la RIE III (tercera reforma de la imposición a las empresas), rechazada por casi el 60% de los votantes en escrutinio popular el 12 de febrero de 2017. El objetivo es el mismo: conformarse con las exigencias internacionales mediante la supresión de las reducciones fiscales especiales a las empresas extranjeras, sin perder el atractivo de Suiza mediante impuestos relativamente bajos para todas las empresas. El PF17, por tanto, incorpora las medidas de la RIE III endulzándolas: por ejemplo, las reducciones de impuestos para las patentes, así como para la investigación y el desarrollo se mantienen, pero son compensadas por un aumento en la tasa sobre los dividendos.

+ Más información sobre la RIE III

¿Por qué es este un proyecto urgente?

Suiza está comprometida con el cumplimiento, para finales del 2018, de las normas internacionales sobre impuestos a las empresas. Las reglas elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exigen particularmente la abolición del estatus fiscal especial otorgado a las empresas extranjeras. En diciembre pasado, la Unión Europea (UE) colocó a Suiza en la lista grisEnlace externo de países que aún no han tomado las medidas necesarias para cumplir con las nuevas normas. Si el Parlamento no aprueba rápidamente una adaptación de la ley, Suiza podría encontrarse el próximo año en la lista negra de las jurisdicciones consideradas no cooperativas por la UE.

Además, la competencia fiscal se intensifica a escala internacionalEnlace externo: diversos países han iniciado importantes reformas tributarias sobre los beneficios (Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos). Por lo tanto, Suiza debe actuar para conservar sus empresas y atraer a otras nuevas.

¿Qué cambió el Parlamento en el PF17?

Las dos cámaras decidieron introducir una compensación social en el proyecto: 2 000 millones de francos deberán ser ingresados en los seguros de vejez y sobrevivientes (AVS). Esto significa que las cotizaciones de los asegurados aumentarán en 0,15%, al igual que las cotizaciones de los empleadores. La contribución de la Confederación al AVS también aumentará gradualmente, en función de los efectos de la reforma fiscal sobre las colectividades públicas.

El FP17 es presentado como un paquete único que incluye enmiendas a diversas leyes, incluida la Ley Federal del Seguro de Vejez y Sobrevivientes (LAVS). Así, los artículos de LAVS son adaptados para permitir una nueva contribución de 2 000 millones de francos.

¿Por qué vincular la fiscalidad de las empresas y el AVS?

Al reducir los impuestos de las empresas, el PF17 hará perder cerca de 2 mil millones de francos de ingresos a las colectividades públicas. El Consejo Federal (gobierno) teme una nueva reacción de la izquierda y los sindicatos, con un referéndum y un rechazo popular. Para calmar los espíritus, introdujo un mecanismo de compensación social al proponer en primer lugar vincular el PF17 con un aumento a las asignaciones familiares.

En su búsqueda de un mejor compromiso, el Consejo de Estados (cámara alta), adoptó en junio otra propuesta: por cada franco perdido con la reforma del impuesto de las empresas, se destinará un franco a las arcas del AVS. Esta compensación también convenció a la mayoría del Consejo Nacional (cámara baja) el miércoles pasado, a pesar de la oposición de la UDC (derecha conservadora), los Verdes y los Verdes Liberales. Estos grupos querían separar los dos temas más claramente, para dar a los ciudadanos una opción real.

¿Cuáles son los riesgos?

Vincular la fiscalidad de las empresas con el financiamiento del AVS genera malestar entre muchos juristas. Los objetos sometidos al voto popular en Suiza deben respetar el principio de unidad de contenido, lo que significa que tiene que haber una conexión intrínseca entre las diversas partes de un proyecto. Esto es para evitar que el ciudadano quede dividido, queriendo votar sí a un elemento y no al otro. La Oficina Federal de JusticiaEnlace externo estima que vincular el PF17 al AVS es un “caso límite” que podría ser “defendible”. Pero sugiere que se permita al pueblo pronunciarse separadamente sobre las dos partes, lo que el Parlamento decidió no hacer. No existe ninguna vía de recurso a esta decisión, pero los ciudadanos podrían sentirse engañados y hacerlo saber en las urnas.

El mayor riesgo es de naturaleza política. La combinación compleja PF17-AVS debe ser explicado al pueblo y los políticos tienen la difícil tarea de justificar su maniobra. Los ciudadanos rechazaron, en 2017, el RIE III y la Reforma de la Pensión de Vejez. ¿Aceptarán un paquete que vincule estos dos objetos en 2019? Sobre todo, porque esos 2 000 millones de francos no resuelven el financiamiento del AVS en el largo plazo (el seguro necesitará 53 000 millones en 2030), porque la nueva versión de la revisión del AVS no estará aún lista y el proyecto, actualmente en consulta, prevé mantener la propuesta de aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 64 a 65 años.

¿Otra votación?

Muy probablemente. Los jóvenes Verdes ya anunciaron su intención de lanzar un referéndum. Indudablemente serán seguidos por algunos sindicatos y partidos de extrema izquierda. Será necesario esperar hasta el final de la sesión parlamentaria, el 28 de septiembre, para que las diversas organizaciones se reúnan y adopten una posición. Una posible votación podría celebrarse en mayo de 2019.

Las ciudades también han acogido este proyecto con un ojo muy crítico, pidiendo a los parlamentarios que tengan mejor en cuenta las importantes pérdidas fiscales que enfrentarán las comunas. El Consejo Nacional las ha escuchado parcialmente, ya que decidió modificar la ley para que los cantones “otorguen a las comunas una compensación adecuada” a fin de mitigar los efectos de la reforma fiscal. La propuesta también fue aceptada el lunes por el Consejo de Estados, con la voluntad de apaciguar los espíritus.

¿Qué efecto tendría la aceptación del PF17 en las relaciones entre Suiza y la Unión Europea?

La presión internacional para abolir los regímenes fiscales especiales existe desde hace muchos años y aumenta. Suiza y la UE acordaron hace cuatro años eliminar estas excepciones. Si las autoridades suizas pueden demostrar rápidamente que han tomado las medidas necesarias, Suiza podría ser eliminada de la lista gris de países que aún no han cumplido su compromiso. La UE probablemente tendrá que esperar pacientemente y esperar el resultado de la votación popular, pero sabe que el referéndum es parte del proceso suizo de toma de decisiones. Un avance significativo en el expediente fiscal podría relajar las relaciones entre el Consejo Federal y los dirigentes europeos.





Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook