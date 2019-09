“Por lo tanto, la administración federal está trabajando de manera selectiva en esta área para encontrar soluciones conjuntas con las instituciones y autoridades financieras extranjeras pertinentes. Lo mismo se aplica a los pagos necesarios para el funcionamiento de las representaciones diplomáticas extranjeras en Suiza. Sin embargo, incluso en estos casos, el Consejo Federal no puede obligar a un banco a realizar determinadas transacciones o a mantener determinadas relaciones con los clientes”.

Sin embargo, el Gobierno declaró que consideraba problemático no llevar a cabo transacciones humanitarias sobre la base de disposiciones jurídicas extranjeras.

El portavoz Johannes Möri se limita a decir que la institución bancaria ha informado a “clientes comerciales particularmente expuestos”. Debido al secreto bancario, PostFinance no proporciona información sobre los clientes individuales afectados por la medida.

Los correos electrónicos que recibimos también muestran indignación por la falta de información de PostFinance. “Lo que me molesta y me parece absolutamente impertinente, más allá del bien y del mal, es el modo. Simplemente cierran el grifo sin previo aviso […] Muchos están ahora realmente sin dinero”, escribe un jubilado suizo que desde hace diez años vive en la isla y que declina hacer comentarios sobre las sanciones en sí mismas.

swissinfo.ch ha activado sus contactos con Cuba y lanzado un llamamiento en Facebook, invitando a sus lectores a informar sobre las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos suizos residentes en Cuba tras la decisión de PostFinance. Las reacciones iniciales y los informes han demostrado que un jubilado suizo en La Habana no puede acceder al dinero de su pensión, depositado en una cuenta de PostFinance.

En una comunicación escrita de PostFinance en posesión de swissinfo.ch, la institución afirma que, como banco suizo, no está directamente sujeto a la legislación estadounidense, sino que participa en operaciones de pago globales y depende de una red de bancos corresponsales y del acceso a operaciones de pago en dólares de Estados Unidos. Así, el derecho estadounidense tiene en cierto modo un efecto extraterritorial.

Aunque PostFinance ha evocado la posibilidad de encontrar soluciones, Roland Wüest no sabe qué va a pasar con los proyectos en Cuba. “Todavía no sé cómo vamos a hacer”. Los grandes bancos suizos cerraron sus canales a Cuba hace unos años, y PostFinance probablemente estaba ofreciendo la última oportunidad para las transferencias de dinero de Suiza a Cuba.

El bloqueo de los canales de pago impide que MediCuba envíe a Cuba el dinero necesario para gestionar los proyectos en la isla caribeña. “Como resultado, la organización ya no puede ni siquiera cumplir contratos con entidades privadas y públicas en Suiza”, anota la ONG en un comunicado.

La decisión de PostFinance de suspender las operaciones de pago con Cuba a partir del 1 de septiembre también crea dificultades a los proyectos de cooperación financiados por la Confederación. El banco era probablemente el último canal abierto para enviar dinero desde Suiza. La institución financiera justifica su decisión por los riesgos asociados a las sanciones estadounidenses (sanciones que Suiza no apoya).

PostFinance mette in difficoltà gli svizzeri a Cuba

(it)

Postfinance bringt Schweizer Expats in Kuba in Schwierigkeiten

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

PostFinance pone en problemas a los suizos en Cuba Andrea Tognina 12 de septiembre de 2019 - 18:02 La decisión de PostFinance de suspender las operaciones de pago con Cuba a partir del 1 de septiembre también crea dificultades a los proyectos de cooperación financiados por la Confederación. El banco era probablemente el último canal abierto para enviar dinero desde Suiza. La institución financiera justifica su decisión por los riesgos asociados a las sanciones estadounidenses (sanciones que Suiza no apoya). Roland Wüest fue sorprendido el 27 de agosto. Un consultor de PostFinance anunció al coordinador para la Suiza de habla alemana de la ONG MediCuba que las transacciones de pago para la isla serían interrumpidas en unos días. La medida tiene graves consecuencias para la ONG, que proporciona materiales para el sistema de salud pública cubano y promueve el intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud suizos y cubanos. MediCuba está financiada por donantes privados, cantones, municipios y también por la gubernamental Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). El bloqueo de los canales de pago impide que MediCuba envíe a Cuba el dinero necesario para gestionar los proyectos en la isla caribeña. “Como resultado, la organización ya no puede ni siquiera cumplir contratos con entidades privadas y públicas en Suiza”, anota la ONG en un comunicado. “No sé qué vamos a hacer” Aunque PostFinance ha evocado la posibilidad de encontrar soluciones, Roland Wüest no sabe qué va a pasar con los proyectos en Cuba. “Todavía no sé cómo vamos a hacer”. Los grandes bancos suizos cerraron sus canales a Cuba hace unos años, y PostFinance probablemente estaba ofreciendo la última oportunidad para las transferencias de dinero de Suiza a Cuba. Suiza y Cuba tienen acuerdos bilaterales en las áreas de comercio, promoción y protección de inversiones, transporte aéreo y traslado de convictos. De 1961 a julio de 2015, Suiza representó los intereses de Estados Unidos en Cuba, de 1991 a 2015, los de Cuba en Estados Unidos. Las relaciones comerciales son bastante limitadas. En 2018, Suiza importó de Cuba bienes por valor de 37 millones de francos, principalmente en forma de productos agrícolas. Las exportaciones ascendieron a 14 millones y fueron principalmente productos químicos y farmacéuticos, maquinaria e instrumentos de precisión. En 2018, Suiza destinó alrededor de 10,3 millones de francos a la cooperación internacional en Cuba, mientras que en el marco de la estrategia de cooperación para el período 2017-2021, el total asciende a más de 53 millones. A finales de 2018 312 ciudadanos suizos vivían en Cuba (Fuente: DFAE) PostFinance, contactado por swissinfo.ch, ha confirmado que desde el 1º. de septiembre de 2019 quedó cerrado el canal de pago hacia Cuba, debido al endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el Gobierno de la isla. Para PostFinance, el riesgo potencial si mantiene las relaciones comerciales con Cuba es la exclusión del tráfico internacional de pagos, afirma Johannes Möri, portavoz del banco. En una comunicación escrita de PostFinance en posesión de swissinfo.ch, la institución afirma que, como banco suizo, no está directamente sujeto a la legislación estadounidense, sino que participa en operaciones de pago globales y depende de una red de bancos corresponsales y del acceso a operaciones de pago en dólares de Estados Unidos. Así, el derecho estadounidense tiene en cierto modo un efecto extraterritorial. Sorpresa e indignación swissinfo.ch ha activado sus contactos con Cuba y lanzado un llamamiento en Facebook, invitando a sus lectores a informar sobre las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos suizos residentes en Cuba tras la decisión de PostFinance. Las reacciones iniciales y los informes han demostrado que un jubilado suizo en La Habana no puede acceder al dinero de su pensión, depositado en una cuenta de PostFinance. Varios contactos señalan que el caso actual es uno más de una larga historia de dificultades con las cuentas bancarias en Suiza. UBS, Credit Suisse y otros bancos ya habían suspendido las transferencias de dinero a Cuba. Los correos electrónicos que recibimos también muestran indignación por la falta de información de PostFinance. “Lo que me molesta y me parece absolutamente impertinente, más allá del bien y del mal, es el modo. Simplemente cierran el grifo sin previo aviso […] Muchos están ahora realmente sin dinero”, escribe un jubilado suizo que desde hace diez años vive en la isla y que declina hacer comentarios sobre las sanciones en sí mismas. El portavoz Johannes Möri se limita a decir que la institución bancaria ha informado a “clientes comerciales particularmente expuestos”. Debido al secreto bancario, PostFinance no proporciona información sobre los clientes individuales afectados por la medida. La Cámara de Comercio Suiza-Cuba, por su parte, manifiesta a swussinfo.ch su sorpresa e irritación por la decisión del banco, la cual está causando serios problemas a sus integrantes. “Nuestros miembros se vieron confrontados a un hecho consumado”, escribe la organización, que agrupa a unas 50 empresas, la mayoría de las cuales son PYME. La Cámara de Comercio solicita explicaciones oficiales a PostFinance y pide al Ministerio Federal de Transportes (DETEC) que adopte medidas para garantizar el derecho a las relaciones bancarias de los ciudadanos y organizaciones suizos en Cuba. La psicóloga Marina Frigerio, miembro del comité directivo de MediCuba, ha ido a la isla en diversas ocasiones como voluntaria para trabajar en un hospital pediátrico. Su indignación por la política de sanciones, que ella llama “antidemocrática”, y por la decisión de PostFinance es palpable. “Una mano da y la otra quita” “Esta es una situación ridícula”, dice. “La Confederación, a través de la COSUDE, apoya financieramente proyectos médicos humanitarios en Cuba. PostFinance, que pertenece a la Confederación y está llamada a garantizar un servicio público, se niega a enviar ese dinero al lugar al que está destinado. Una mano da y la otra quita”. Sin embargo, PostFinance señala que su mandato de servicio universal se limita a Suiza y que la obligación de facilitar el acceso a las operaciones de pago se limita a las operaciones en francos suizos en el mercado interno. En respuesta a una interpelación parlamentaria de la consejera nacional socialista Marina Carobbio-Guscetti sobre la interrupción de pagos a Cuba por parte de bancos suizos en 2014, el Consejo Federal había recordado que los bancos suizos están obligados a limitar los riesgos legales y de reputación en las transacciones transfronterizas. El análisis de riesgo puede conducir a la interrupción de las relaciones comerciales con países sancionados por Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno declaró que consideraba problemático no llevar a cabo transacciones humanitarias sobre la base de disposiciones jurídicas extranjeras. “Por lo tanto, la administración federal está trabajando de manera selectiva en esta área para encontrar soluciones conjuntas con las instituciones y autoridades financieras extranjeras pertinentes. Lo mismo se aplica a los pagos necesarios para el funcionamiento de las representaciones diplomáticas extranjeras en Suiza. Sin embargo, incluso en estos casos, el Consejo Federal no puede obligar a un banco a realizar determinadas transacciones o a mantener determinadas relaciones con los clientes”. Usted, estimado lector, ¿vive en Cuba o tiene alguna relación con la isla? ¿Ha resentido el impacto de la suspensión de operaciones financieras entre Suiza y Cuba? ¡Escríbanos, su testimonio nos interesa! ​​​​​​​