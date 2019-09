Nadie conoce el paradero del exministro guatemalteco Alejandro Sinibaldi Aparicio (en el afiche electoral), sobre quien pesan varios procesos judiciales. (Reuters/Jorge Lopez)

Al depositar varios millones en Ginebra, Alejandro Sinabaldi Aparicio pensó que su fortuna fructificaría de forma discreta. Pero se olvidó de que existen acuerdos de colaboración en materia penal entre Suiza y Guatemala, gracias a los cuales el Tribunal Federal suizo acaba de confirmar una sentencia. Para el exministro, ha comenzado la cuenta atrás.

Hace un año ya que Alejandro Sinabaldi Aparicio se dio a la fuga. Nadie sabe dónde se esconde el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala desde que se le implicó en casos de corrupción en su país. Su cuenta de TwitterEnlace externo está protegida. Y en los procedimientos judiciales que tiene en curso en Suiza, sus abogados Benjamin Borsodi y Sylvie Bertrand-Curreli se reservan la información sobre su paradero.

Guatemala acaba de emitir una orden de capturaEnlace externo en su contra por el caso conocido como Transurbano, que alude al sistema de transporte público del país centroamericano. Mientras era diputado, Alejandro Sinibaldi Aparicio presuntamente pagó a dos empresas de su propiedad –Seguridad ASA y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte– dinero proveniente de un contrato destinado a mejorar la seguridad en las paradas de autobús en la capital. Un proyecto que jamás se materializó.

Hasta un 5% de sobornos

Este procedimiento se suma a otros que involucran al controvertido político. El de mayor envergadura se conoce como “Construcción y corrupción”. Una investigación realizada por la Fiscalía Nacional de Guatemala concluyó que Alejandro Sinibaldi Aparicio recibió sobornos de hasta del 5% del valor de contratos públicos que adjudicó a diversas empresas cuando era ministro (entre 2012 y 2014). Uno de los empresarios con los que realizó estos negocios ilícitos fue condenado recientemente por este casoEnlace externo.

Sinibaldi también está implicado en el caso Odebrecht: En 2013, habría solicitado a la empresa brasileña el pago de comisiones irregulares para adjudicarle el mandato de la construcción de una carretera al sur de Guatemala. Estos sobornos incluirían el pago de 3 millones de dólares que estaban destinados al excandidato presidencial Manuel Baldizón. El verano pasado, uno de los banqueros brasileños implicados en esta red de corrupción declaró ante las autoridades de Guatemala en BrasiliaEnlace externo.

Bancos suizos involucrados

Una parte de esos sobornos pasó por Suiza, como lo confirman dos sentencias recientes. La primera data del 27 de junio (aunque se hizo pública el 17 de septiembre). En ella los jueces del Tribunal Penal Federal de Suiza Enlace externo rechazaron un recurso de defensa interpuesto por el guatemalteco. Por su parte, el Tribunal FederalEnlace externo también desestimó la estrategia de defensa del político, según consta en una segunda sentencia fechada el 28 de agosto y publicada el 13 de septiembre.

Estos documentos son el resultado de una solicitud de asistencia judicial presentada a principios del 2017, como parte del proceso de investigación que se sigue al antiguo ministro. Suiza compartió con Guatemala la información sobre tres cuentas bancarias abiertas en dos bancos. Los nombres de las instituciones financieras no han sido revelados, pero un artículo publicado en 2017 por la revista económica BilanEnlace externo, se remitía a los artículos publicados en la prensa guatemalteca y decía que se trataba de los bancos Credit Suisse y Santader Suisse.

Según la sentencia del Tribunal Federal, consultada por Gotham City, estas cuentas se abrieron a nombre de dos empresas panameñas: Intercontinental Media Structures Inc. y Madagascar Oil Company Inc.

Para frenar la transmisión de estas informaciones, Benjamin Borsodi y Sylvie Bertrand-Curreli, alegaron que el procedimiento violaba el derecho de su cliente a ser escuchado en una situación en la que corre el riesgo de ser condenado a prisión.

Pero los jueces no apoyaron estos argumentos. Dado que Alejandro Sinibaldi Aparicio no ha demostrado que reside en Guatemala actualmente, “la posibilidad de violar sus derechos de procedimiento en el Estado demandante, nada cambia, considerando que el interesado no está en riesgo de verse afectado por esta causa.

Propiedades incautadas

El exministro Sinibaldi está implicado también en otro escándalo llamado “Cooperacha”, en el que miembros de su partido (Partido Patriota) recibieron comisiones que estaban destinadas a comprar regalos para el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.

La página de Wikipedia sobre SinibaldiEnlace externo enumera solo brevemente los cargos y problemas judiciales que enfrenta el político. Se concentra más bien en alardear sobre las 15 000 viviendas que construyó durante su paso por el gobierno de Guatemala.

La prensa guatemalteca se pregunta actualmente qué sucederá con las ocho propiedades de Alejandro Sinibaldi Aparicio, algunas con lujosas piscinas, que el Estado confiscó en julio pasado.

