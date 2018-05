Suiza invitó al presidente iraní Hassan Rohani a una visita de Estado este año, pero no se ha anunciado una fecha oficial.

Firmas suizas en Irán temen sanciones de EE UU 22 de mayo de 2018 - 13:41 Empresas suizas instaladas en Irán estarían preparando su salida de ese país tras el anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones económicas a Teherán y de castigar a las firmas que negocien con esa nación. Lo anterior luego de que Washington decidiera retirarse de un acuerdo nuclear internacional con Irán. Diversos periódicos suizos informaron el domingo (20.05) que las compañías suizas instaladas en Irán suspendieron desde hace dos semanas la implementación de nuevos contratos comerciales. Sharif Nezam-Mafi, presidente de la Cámara de Comercio Suizo-Iraní, indicó que varias empresas suizas estaban a punto de cerrar sus filiales en Irán. El líder empresarial se habría reunido de manera reciente con representantes de importantes compañías helvéticas en Teherán. Sin embargo, no está claro cómo afectaría la política de Washington a las firmas suizas, especialmente de los sectores de ingeniería, farmacéutico y de productos y servicios. De acuerdo con los observadores, la comunidad empresarial suiza espera cierta protección derivada de los esfuerzos de la Unión Europea para contrarrestar el impacto de las medidas estadounidenses. Bruselas pretende invocar una ‘ley del bloqueo’ antes de agosto, cuando las primeras sanciones anunciadas por Estados Unidos entren en vigor. Esa reglamentación europea fue creada en 1996 para eludir las sanciones estadounidenses contra Cuba, pero hasta ahora no ha sido utilizada. La ‘ley del bloqueo’ permite a empresas y tribunales europeos no someterse a reglamentaciones sobre sanciones adoptadas por terceros países y estipula que ningún fallo de tribunales extranjeros con base en estas reglamentaciones puede aplicarse en la UE. Visitas Se espera que una delegación suiza viaje a Teherán el próximo mes para discutir medidas adicionales para impulsar las relaciones bilaterales según lo acordado en 2016, dijo un vocero del Ministerio de Exteriores al periódico ‘Handelszeitung’. Suiza invitó al presidente iraní Hassan Rohani a una visita de Estado este año, pero no se ha anunciado una fecha oficial. Según el ‘Handelszeitung’, las exportaciones suizas a Irán ascienden a 530 millones de francos, un 40% más que en 2015 cuando Irán llegó a un acuerdo de largo plazo en su programa nuclear con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Alemania.