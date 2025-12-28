Ecuador afirma que el cierre de pasos fronterizos es para combatir al crimen organizado

Guayaquil (Ecuador), 27 dic (EFE).- El Gobierno ecuatoriano afirmó este sábado que el cierre de los pasos fronterizos con Colombia y Perú responde «a criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado» que opera en esas zonas.

El pasado 24 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció que desde ese día mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a «razones de seguridad nacional», sin dar más detalles.

Aseguró que el paso autorizado para transitar hacia Colombia sería el de Rumichaca, mientras que con Perú sería el ubicado en Huaquillas.

Esa medida causó rechazo en otras provincias fronterizas, como la sureña Loja, cuyo sector turístico mostró su preocupación por el impacto que eso podría causar en la economía local.

Frente a eso, el Ministerio de Gobierno indicó en un comunicado que la decisión está sustentada «en análisis técnicos y de inteligencia» y que «busca cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato, fortaleciendo al mismo tiempo el comercio legal y la seguridad de las comunidades fronterizas».

Además, afirmó que este sábado mantuvieron una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de las asociaciones productivas de la provincia de Loja, para coordinar acciones «sin debilitar el control fronterizo».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido denominadas como «terroristas», y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años, y que lo ha llevado a estar a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica. EFE

