Ecuador decomisa 482 kilos de flora silvestre extraída para pesebres y adornos navideños

Guayaquil (Ecuador), 26 dic (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía y la Policía de Ecuador decomisaron 482,52 kilos de musgo, bromelias y briofitas extraídos y comercializados de manera ilegal y que son tradicionalmente utilizados en pesebres y adornos navideños, informó este viernes la cartera de Estado.

Durante todo diciembre ambas instituciones realizaron operativos en el marco de la campaña ‘No arranques la piel de los bosques’ y decomisaron esta flora silvestre en plazas, mercados, parques y ferias navideñas a nivel nacional, identificadas como zonas de comercialización informal.

El objetivo es reintroducir lo retenido a su hábitat natural. Sin embargo, el ministerio indicó que más de 300 fundas no podrán ser restituidas, debido a que el musgo había sido pintado para simular material plástico, lo que imposibilita su recuperación natural.

Entre 2021 y 2024 se retuvieron 1.055 kilos de musgo, briofitas, líquenes y bromelias destinados al comercio ilegal, «lo que evidencia la persistencia de esta práctica y la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana», señaló Ambiente.

El Gobierno explicó que el musgo, las bromelias y las briofitas no son elementos decorativos, sino que cumplen funciones esenciales para los ecosistemas, como la regulación del recurso hídrico, la captura de agua de neblina, la protección del suelo frente a la erosión y el refugio de diversos animales.

«Su extracción indiscriminada afecta directamente la salud de los bosques, especialmente en zonas altas y frágiles», afirmó el ministerio, que también recordó que la extracción, transporte, comercialización y compra de vida silvestre constituye una infracción ambiental que, según la ley, puede ser sancionada con penas de cárcel de uno a tres años, así como con multas que pueden alcanzar hasta los 92.000 dólares. EFE

