Ecuador detecta un segundo caso de la variante K de la influenza A H3N2

Guayaquil (Ecuador), 24 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Ecuador informó este miércoles que detectó un segundo caso de la variante K de la influenza A H3N2, el mismo que se encuentra «en condiciones estables».

«Gracias a la activación de los protocolos de vigilancia y el monitoreo permanente de virus respiratorios, se ha identificado el segundo caso de Influenza A (H3N2) subclado K en el territorio nacional», señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Indicó que tras la detección, el caso está en investigación epidemiológica y que se está realizando el seguimiento a quienes tuvieron contacto con esa persona, de quien no revelaron más detalles.

Salud instó a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención como la vacunación contra la influenza, el uso de mascarillas ante la existencia de cualquier síntoma, el lavado de manos frecuente y la atención médica ante «cualquier signo de alerta».

El ministerio mantiene también una campaña masiva de vacunación que, aunque al principio solo era para la población vulnerable, ya se ha extendido a toda la población.

«La vacuna trivalente protege contra los tres virus de mayor circulación en Ecuador. Su fórmula genera anticuerpos específicos contra la influenza A (H3N2), reduciendo drásticamente el riesgo de neumonía y hospitalización. Además, brinda inmunidad frente a la cepa A (H1N1) y la influenza tipo B, principal responsable de brotes en entornos escolares y espacios cerrados», puntualizó.

El primer caso de la variante K fue confirmado por Salud el pasado 20 de diciembre. Se trata de un niño que se contagió por familiares procedentes de España, según informó este miércoles el subsecretario ecuatoriano de Vigilancia Epidemiológica, Andrés Carrazco, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

El funcionario mencionó que los catorce contactos del menor afectado no presentaron síntomas, pero que igualmente se realizó un cerco epidemiológico.

El paciente «se encuentra bajo seguimiento médico estricto», de acuerdo a información del ministerio. EFE

