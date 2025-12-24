Ecuador informa a Perú que solo mantendrá un paso fronterizo bilateral por seguridad

2 minutos

Lima, 24 dic (EFE).- El Gobierno de Ecuador comunicó a Perú que decidió mantener un único paso fronterizo autorizado en la frontera bilateral por medidas de seguridad, informó la Cancillería peruana en un comunicado.

«En la fecha, el Gobierno del Ecuador ha comunicado al Perú su decisión de mantener el Centro de Atención Binacional Fronterizo ubicado en Huaquillas como único paso fronterizo autorizado entre Perú y ese país», señaló la nota oficial.

Agregó que el tránsito en el puente internacional entre la localidad peruana de Aguas Verdes y la ecuatoriana de Huaquillas «se mantiene igualmente sin cambios».

El ministerio aseguró que, ante esta decisión, «las autoridades peruanas han entablado contacto con sus contrapartes ecuatorianas con el objetivo de adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación».

La intención es, añadió, «reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular».

«El Gobierno del Perú reafirma su mejor disposición para cooperar con las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes», concluyó.

Aunque el paso fronterizo entre Aguas Verdes y Huaquillas es el más transitado diariamente tanto por comerciantes como por ciudadanos que trabajan en ambos lados de la frontera, medios locales señalan que existen otras decenas de pasos habilitados entre ambos países, la mayoría de ellos informales.

La frontera entre Perú y Ecuador comprende unos 1.500 kilómetros, que van desde la costa del Pacífico hasta la cordillera de los Andes y la selva amazónica. EFE

dub/gpv