Eddie Palmieri no asistirá a su concierto de homenaje en Puerto Rico por motivos de salud

2 minutos

San Juan, 13 ene (EFE).- El veterano músico Eddie Palmieri anunció este lunes que por motivos de salud no podrá asistir al concierto en homenaje a su legado en Puerto Rico, previsto para el próximo 7 de febrero, pero que este lo llevará a cabo su orquesta a modo de «última voluntad».

«Mi corazón está con ustedes, aunque mi cuerpo no pueda estar allí como tanto lo deseaba. Mi médico me ha pedido que evite viajar en este momento para cuidar mi salud, pero eso no detiene mi amor ni mi gratitud por la isla que siempre ha sido mi grandiosa patria Puerto Rico», dijo Palmieri, de 88 años, en declaraciones escritas.

El pianista y compositor de origen puertorriqueño pidió a sus seguidores que «no dejen de asistir al concierto»: «Mi orquesta, liderada magistralmente por mi querido amigo Humberto Ramírez, estará allí para hacerlos vibrar como siempre mi música lo ha hecho».

Palmieri explicó que el concierto contará también con la participación del cantante Hermán Olivera, conocido como ‘El Sonero del Siglo XXI’, Nelsón González, Little Johnny Rivero y, como invitados especiales, David Sánchez y Richie Flores.

«Se encargarán de llevarles la misma pasión, energía y alegría que siempre he querido compartir con ustedes con todo mi repertorio musical y los demás grandiosos músicos que componen mi orquesta», subrayó.

«Este concierto es mi última voluntad, mi forma de estar con ustedes, de celebrar juntos la música que tanto nos une. Imaginen que estoy allí, en espíritu, tocando cada nota con ustedes, bailando en cada clave, abrazándolos con cada melodía», agregó.

El concierto ‘Eddie Palmieri: Tribute To The Messiah’ se llevará a cabo el 7 de febrero en el Coca Cola Music Hall de San Juan y será un homenaje al maestro, que cuenta entre sus apodos con el del ‘Sol de la Música Latina’.

«Puerto Rico, ustedes son mi inspiración, mi fuerza, y mi razón de ser como músico. Siempre he estado por Puerto Rico y ahora yo les pido que llenen el Coca Cola Music Hall con su amor, su alegría y su apoyo a los maravillosos músicos que estarán sobre el escenario y que son la extensión de mi alma y mi legado», dijo.

Por su parte, el maestro Humberto Ramírez expresó que será «una noche mágica y de mucha nostalgia para todos los amantes de la salsa y el jazz».

«Vamos a celebrar el legado del maestro Palmieri de la forma en que él lo merece», concluyó. EFE

mv/gad