Editorial de Franklin la tortuga reprueba el uso «violento» de su imagen por Pete Hegseth

Washington, 2 dic (EFE).- La editorial de Frankin la Tortuga condenó este lunes el «uso violento» de la imagen de su personaje infantil por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuando usó la caricatura con el título «Franklin ataca a narcoterroristas».

«Franklin la Tortuga es un querido ícono canadiense que ha inspirado a generaciones de niños y representa la amabilidad, la empatía y la inclusión», escribió la editorial Kids Can Press en un comunicado en X.

El uso dado por Hegseth a la caricatura fue catalogado como «violento» y denigrante» por la editorial y agregaron en el comunicado que estas acciones no autorizadas contradicen directamente los valores que representa Franklin.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, respondió a la editorial en una declaración diciendo: «Dudamos que Franklin la Tortuga quiera incluir a los carteles de la droga (…) o elogiar la amabilidad y empatía de los narcoterroristas».

En la imagen publicada por Hegseth , Franklin aparece de pie en un helicóptero apuntando con un lanzacohetes portátil de uso militar a un barco. La publicación se produjo tras informes periodísticos de que el Pentágono llevó a cabo un segundo ataque contra un supuesto barco cargado de drogas el 2 de septiembre, lo cual la Casa Blanca confirmó el lunes. EFE

