EE.UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Washington, 29 dic (EFE).- El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado «Lanza del Sur».

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como «narcoterroristas» fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales. EFE

