EE.UU. autoriza en Florida un nuevo centro de lanzamiento del enorme cohete Starship

Miami (EE.UU.), 3 dic (EFE).- La Fuerza Aérea de EE.UU. ha aprobado un plan de SpaceX para remodelar un complejo de lanzamiento de Cabo Cañaveral (Florida) para el cohete Starship, que autoriza hasta 76 lanzamientos y 152 aterrizajes anuales de su enorme cohete con miras al regreso permanente a la Luna como parte del programa Artemis de la NASA.

La idea es transformar el Complejo de Lanzamiento Espacial 37 de Florida en un centro de operaciones de Starship, adicional a las dos plataformas que ya tiene en Florida y a la que la empresa de Elon Musk tiene en Texas, desde donde ha lanzado sus once vuelos de prueba con miras a la certificación de la nave.

«El sitio se unirá a otras dos plataformas en Florida para vuelos de alta frecuencia en apoyo a las misiones de la Fuerza Espacial y el regreso a la Luna de Artemis de la NASA, con los primeros lanzamientos previstos para 2026», detalla esta semana SpaceX en X.

Musk ha elogiado a su equipo y a socios como Space Force Wing (Ala de la Fuerza Espacial) de la Fuerza Aérea por su gestión de la revisión ambiental.

Según SpaceX, las obras ya han comenzado, y en el plan está construir torres de lanzamiento, sistemas de almacenamiento de propulsores criogénicos y la infraestructura necesaria para que tanto el cohete como sus etapas puedan ser reutilizadas con aterrizajes en sitio o en plataformas marítimas.

Se prevé que los primeros lanzamientos desde SLC-37 tengan lugar en 2026, lo que marcaría un hito en la consolidación de Florida como epicentro del nuevo ciclo de actividad espacial, con vuelos frecuentes y potencia de carga sin precedentes.

El pasado 13 de noviembre, Spacex lanzó con éxito su undécimo vuelo de prueba del Starship desde Starbase, Texas, con el objetivo final de, eventualmente, llevar humanos a la Luna y Marte. EFE

