The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU. sanciona a ocho personas y 12 empresas de México vinculadas al Cartel de Sinaloa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- Estados Unidos impuso este lunes sanciones financieras a ocho individuos y doce empresas a las que acusa de estar vinculadas con Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Según el Departamento del Tesoro, se trata de una red que proporciona al cartel precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo sintético, una droga que ha causado una fuerte crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La mayoría de individuos y empresas sancionadas son de Culiacán, la capital de Sinaloa, principal centro operativo de Los Chapitos.

Entre los sancionados destacan Martha Emilia Conde Uraga, alias Martita, identificada como broker químico clave; Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis, Gilberto, María Gabriela, Jairo y César Elías, todos vinculados con el suministro de precursores químicos o el manejo de empresas fachada.

Las compañías sancionadas incluyen Favelab, Agrolaren, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria, entre otras.

Fruto de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de los individuos y entidades sancionados en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, as transacciones con estas personas están prohibidas.

“El presidente (Donald) Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país es una prioridad absoluta en materia de seguridad nacional», declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado. EFE

er/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR