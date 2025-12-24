EEUU firma acuerdos de salud con cuatro países africanos por 2.300 millones de dólares

2 minutos

Nairobi, 24 dic (EFE).- Estados Unidos ha firmado nuevos memorandos de entendimiento en materia de cooperación sanitaria con Madagascar, Sierra Leona, Botsuana y Etiopía por un valor de unos 2.300 millones de dólares, de los que Washington ha comprometido cerca de 1.400 millones de dólares.

Según informó a última hora del martes el Departamento de Estado en un comunicado, cada acuerdo incluye «puntos de referencia claros, plazos estrictos y consecuencias en caso de incumplimiento, lo que garantiza que la asistencia estadounidense produzca resultados contra amenazas de enfermedades prioritarias y reduzca la dependencia a largo plazo» de la ayuda de EE.UU.

En Etiopía, Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento por 1.466 millones de dólares, que comprende 1.016 millones de dólares de inversión estadounidense y 450 millones de dólares de coinversión del Gobierno etíope.

Los programas prioritarios incluyen el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria, la erradicación de la polio, la salud maternoinfantil y la preparación y respuesta ante enfermedades infecciosas, como la del virus de Marburgo (similar al del ébola).

Con Botsuana, el acuerdo se enfoca en la prestación de servicios clínicos y comunitarios para el VIH y contiene una aportación estadounidense de 106 millones de dólares, mientras el Gobierno botsuano aporta más de 380 millones de dólares.

A Sierra Leona, Estados Unidos destinará 129 millones de dólares, en tanto que el país africano abonará más de 44 millones de dólares en un acuerdo para reducir las muertes por malaria y mejorar el diagnóstico del VIH.

En Madagascar, el memorando contempla más de 134 millones de dólares en asistencia estadounidense y más de 41 millones de dólares en coinversión de los beneficiarios, y se centra en la malaria, la salud maternoinfantil y la seguridad sanitaria mundial.

Los acuerdos forman parte de la «Estrategia de Salud Global América Primero», presentada en septiembre pasado, que busca reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Otros países africanos han rubricado ya acuerdos similares, como Kenia, Uganda, Ruanda, Esuatini, Liberia, Mozambique o Camerún. EFE

pa/ah