EEUU plantea sanciones a funcionarios alemanes por clasificar de ultraderechista al AfD

Berlín, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Donald Trump se plantea sancionar a funcionarios alemanes por la clasificación del partido Alternativa para Alemania (AfD) de «claramente ultraderechista», lo que permite observar a esa fuerza con recursos propios de los servicios secretos, afirma la revista «Der Spiegel» en su edición digital.

Según la revista, el Departamento de Estado se plantea sanciones económicas o la prohibición de entrar al país para los responsables de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) que clasificó en mayo a AfD de ultraderechista, y contra los que el partido ha interpuesto un recurso.

«Der Spiegel», que cita fuentes de exfuncionarios del Gobierno de EEUU que no identifica, dice que también se plantean sanciones contra el juez que condenó a la ultraderechista francesa Marine Le Pen por desviación de fondos europeos y prohibió, en primera instancia, su participación en las próximas elecciones presidenciales. EFE

