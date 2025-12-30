EEUU sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán

Washington, 30 dic (EFE).- Estados Unidos sancionó este martes a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), el fabricante estatal de drones venezolano, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, como parte de un paquete de nuevas acciones contra una decena de personas y entidades involucradas en la compraventa de armas entre Venezuela e Irán.

Washington ha decidido sancionar «a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) entre Irán y Venezuela», informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

Estas nuevas sanciones se suman a las anunciadas por EE.UU. en octubre y noviembre pasados contra empresas internacionales por presuntamente respaldar el programa iraní de fabricación de misiles balísticos y drones y coinciden con el aumento de la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«El suministro continuo de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, incluida la seguridad nacional, y EE.UU. utilizará todas las medidas disponibles para impedir este comercio», insistió el Tesoro.

Según Washington, EANSA «se encarga del mantenimiento y la supervisión del ensamblaje» en Venezuela de los drones Mohajer de la empresa estatal de defensa iraní Qods Aviation Industries (QAI), con la que mantiene negocios desde 2006.

También ha contribuido a la venta por «valor de millones de dólares a Venezuela» de UAV de la serie Mohajer-6, un dron de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento fabricado por QAI.

EE.UU. acusa directamente a Urdaneta de coordinar la producción de drones iraníes en Venezuela.

Las sanciones también se aplicarán a tres personas basadas en Irán por ayudar a procurar productos químicos utilizados en misiles balísticos construidos por una empresa estatal iraní.

Además, el nuevo paquete incluye a otras dos entidades y tres personas por su conexión con Rayan Fan Kav Andish Co (RFKA, o Rayan Fan Group), una corporación sancionada por EE.UU. que agrupa a diversas empresas iraníes de alta tecnología.

Estas acciones bloquean todos los bienes en EE.UU. de los sancionados y prohíbe a ciudadanos estadounidenses cualquier transacción con ellos.

El presidente estadounidense Donald Trump mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como «amenazas» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones han escalado estas últimas semanas después de que Trump ordenara un bloqueo a buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia la nación suramericana y el reciente anuncio de un ataque a un muelle dentro de territorio venezolano supuestamente usado para el tráfico de drogas.

Con Irán, aliado de Caracas, el mandatario buscó un nuevo acuerdo nuclear con Irán en el inicio de su segundo mandato, pero las negociaciones se rompieron en junio y EE.UU. se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares de la República Islámica. EFE

