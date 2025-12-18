EEUU sanciona al cártel mexicano Santa Rosa de Lima y a su líder

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones contra el cártel mexicano Santa Rosa de Lima (CSRL), responsable del contrabando de combustible en el estado de Guanajuato, así como contra su líder, José Antonio Yépez Ortiz.

El CSRL mantiene una pugna con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) «por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato», lo que ha convertido a ese estado del centro del país «en uno de los más mortíferos en México», según el comunicado oficial.

«Las actividades de CSRL también contribuyen a habilitar un mercado negro de energía transfronterizo, socavan a las empresas legítimas estadounidenses de petróleo y gas natural, y privan al gobierno mexicano de ingresos cruciales», añadió el texto.

El cártel nació en la localidad guanajuatense de Santa Rosa de Lima en 2014.

Tres años después, sus integrantes, contrabandistas de gasolina conocidos en México como «huachicoleros», entraron en guerra contra el CJNG en lo que se conoce el «triángulo de las Bermudas» de Guanajuato, una área en la que está situada un refinería y oleoductos de la petrolera pública Pemex.

«En su lucha contra el CJNG, el CSRL se ha aliado con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa», ambos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, recordó el texto.

El CSRL también ha reclutado a exmilitares y exparamilitares colombianos para operar en Guanajuato.

Su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias «El Marro», fue capturado en 2020 y condenado por secuestro a 60 años de cárcel, dos años más tarde.

«A pesar de su detención, El Marro sigue activo en el CSRL desde la cárcel, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. Desde prisión ayudó a establecer la alianza del CSRL con el Cártel del Golfo», asegura el Departamento del Tesoro.

Con estas sanciones, cualquier actividad económica relacionada con el cártel Rosa de Lima y su jefe son perseguidos en Estados Unidos. Ningún ciudadano o empresa de este país puede entablar negocios con ellos.

