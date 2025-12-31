Ejército de Venezuela dice que destruyó la aeronave número 40 vinculada al narcotráfico

2 minutos

Caracas, 31 dic (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela anunció este miércoles que destruyó la aeronave número 40 vinculada al narcotráfico durante un operativo de fin de año en el estado de Apure (suroeste), fronterizo con Colombia, y aseguró que pretendía «vulnerar la soberanía territorial».

La FANB dio «un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico», dijo el Comando Estratégico Operacional de la fuerza militar en una publicación en Instagram que acompañó con un vídeo en el que se observa una avioneta blanca estacionada en una zona boscosa en tierra.

Según se explica en la publicación, la aeronave fue detectada «mediante labores de reconocimiento y patrullaje en el municipio Pedro Camejo» de Apure por el Sistema de Defensa Aeroespacial Integral que la declaró «hostil» debido a que carecía de «sistemas de transpondedor y permisos oficiales».

Por ello, el cuerpo militar procedió a su destrucción total en tierra «para neutralizar su uso por parte de grupos generadores de violencia».

«Venezuela alcanza la cifra de 40 aeronaves inutilizadas en lo que va del año 2025», añadió el mensaje.

Venezuela ha intensificado su defensa luego de que Estados Unidos ordenara en agosto pasado un despliegue aeronaval en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El Gobierno de Donald Trump, que no reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, lo acusa de liderar un presunto grupo que denomina Cartel de los Soles, aunque Caracas afirma que se trata de un «invento».

El lunes, el líder chavista afirmó que la FANB está «vigilante siempre» y aseguró que Venezuela «tiene un modelo ejemplar» en el combate al delito, contra las bandas criminales y el narcotráfico por «tierra, aire y mar».

bam/mrs

(foto) (video)