Ejército israelí confirma que los últimos 13 rehenes vivos en Gaza están con la Cruz Roja

2 minutos

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El Ejército de Israel confirmó que los últimos 13 rehenes que quedaban con vida en Gaza están ya en manos de la Cruz Roja, que los conducirá a Israel, informa un comunicado castrense.

«De acuerdo con la información provista por la Cruz Roja, 13 rehenes han sido transferidos a su custodia y están de camino a las fuerzas del Ejército y el Shin Bet en la Franja de Gaza», aseguraron las fuerzas armadas, confirmando las informaciones previamente compartidas por la prensa israelí.

Imágenes de la cadena catarí Al Jazeera muestran las furgonetas del Comité Internacional de la Cruz Roja transportando a los cautivos en Jan Yunis (sur de Gaza).

La Cruz Roja pondrá a los ya exrehenes a disposición del Ejército de Israel dentro del enclave, tras lo cual serán las fuerzas armadas las encargadas de sacarlos de Gaza para llevarlos a la base militar de Reim, donde pasarán una primera revisión médica.

Los últimos liberados son: Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), raptado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Tras su entrega a la Cruz Roja, las milicias de la Franja de Gaza ya no cuentan con ningún cautivo vivo en el enclave.

Allí quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes también aseguran que Hamás no entregará todos los cuerpos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.EFE

pbj/jfu