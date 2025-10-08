Ejército israelí hiere a un niño de 14 años en una redada en Nablus, Cisjordania ocupada

Jerusalén, 8 oct (EFE).- El Ejército israelí hirió este miércoles a un niño de 14 años herido de bala en el pie, durante una incursión militar en el campamento de refugiados de Balata, en la gobernación de Nablus del territorio palestino ocupado de Cisjordania.

«Un niño de 14 años resultó herido por bala en el pie durante los enfrentamientos en el campamento de Balata en Nablus y fuer trasladado al hospital», detalló en un comunicado la Media Luna Roja Palestina.

Al menos tres vehículos militares y fuerzas especiales israelíes irrumpieron esta mañana en el campamento, al este de Nablus, infiltrándose en el barrio de Hashashin y desplegándose en otros puntos del campamento, según imágenes difundidas en redes sociales.

El campamento de Balata, en el norte de Cisjordania, fue concebido para albergar a unos 5.000 refugiados palestinos, y según la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) es actualmente el campamento más poblado de Cisjordania con unas 33.000 personas.

En el año 2023, surgió aquí el Batallón de Balata, un nuevo grupo armado de jóvenes palestinos, sin afiliación ideológica ,a fin de combatir la ocupación militar israelí, un fenómeno que se fue replicando en varios puntos de Cisjordania ocupada en paralelo a las frecuentes incursiones israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 999 palestinos, entre ellos 212 niños, fueron asesinados en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental. De ellos, 193 palestinos, entre ellos 39 niños, fueron asesinados este año, según la OCHA. EFE

