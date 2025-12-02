Ejecutan en público en Afganistán a un hombre condenado por asesinato

afp_tickers

1 minuto

Un hombre condenado por asesinato fue ejecutado este martes en un estadio de Jost, en el este de Afganistán, con lo que son ya 12 los ajusticiados públicamente desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, de acuerdo con un recuento de AFP.

La Corte Suprema anunció en un comunicado que el reo fue ejecutado «en presencia de numerosos responsables y una gran cantidad» de habitantes de la ciudad.

El lunes, las autoridades locales habían animado a la población a «participar en el evento», aunque prohibieron cámaras y teléfonos celulares para impedir la difusión de imágenes.

La oficina de prensa de la provincia de Jost precisó que el condenado era «un asesino» implicado en un incidente ocurrido en enero en el distrito de Alisher, en el que murieron diez personas de la misma familia.

Según la misma fuente, otros dos «criminales» deben ser ajusticiados como parte del mismo caso, aunque su ejecución ha sido postergada.

Si bien las ejecuciones públicas eran habituales bajo el primer período de los talibanes, entre 1996 y 2001, se han visto drásticamente reducidas desde que regresaron al poder.

Hasta ahora, 11 hombres habían sido ejecutados a tiros en distintas provincias del país, cuatro de ellos en un solo día en abril.

El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, recordó este martes antes de la ejecución que estas penas son «inhumanas» y «deben cesar».

str-ash/cgo/avl/pc