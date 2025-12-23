El año en que Shakira bailó con su pasado y conquistó el presente

Paula Cabaleiro

Bogotá, 23 dic (EFE).- Récords de taquilla, estadios llenos y reconocimientos internacionales marcaron para Shakira el 2025, uno de los años más decisivos de su carrera en el que confirmó que su impacto trasciende la música y se ratifica como un fenómeno cultural, económico y generacional.

A sus 48 años, la cantante colombiana volvió a situarse en el centro del pop latino global con ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria.

El espectáculo, que comenzó en Río de Janeiro el 11 de febrero, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025 y en un recorrido emocional por más de tres décadas de carrera.

A diferencia de otras giras de gran formato, como las de Taylor Swift o Beyoncé, estructuradas como una sucesión de actos cerrados, el show de Shakira, que dura cerca de dos horas y media, funciona como un relato continuo, donde las canciones dialogan entre sí y con la historia personal de la artista.

Una gira como relato personal

Desde ‘Antología’ a ‘Soltera’, Shakira alternó sobre el escenario los himnos que la llevaron al estrellato con canciones que marcaron su etapa más reciente, atravesada por la resiliencia, la ruptura y la reinvención personal.

Cada concierto funcionó como un relato autobiográfico en movimiento, con una artista que baila, canta y dialoga con su público sin perder el pulso narrativo.

El tour, que contempla casi un centenar de conciertos en total y concluirá en febrero de 2026, reunió hasta mediados de diciembre a más de 3,8 millones de espectadores en América, de acuerdo a un informe de su equipo al que tuvo acceso EFE.

En países como Colombia, México, Ecuador o Chile sus presentaciones no solo agotaron estadios, sino que se transformaron en acontecimientos nacionales, con ciudades enteras volcadas a recibir a la artista que convirtió su historia personal en un mensaje colectivo.

Del escenario a la ciudad

En Colombia, Shakira logró un hito inédito al agotar entradas de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.

Según la Alcaldía de Bogotá, uno de sus conciertos en la capital generó un impacto económico de 17,1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90 %, mientras que en su natal Barranquilla su paso tuvo un efecto medible incluso en el PIB trimestral de la ciudad.

En México, donde ofreció doce conciertos en la capital ante unas 780.000 personas, la artista anunció nuevas fechas para 2026 y calificó esta etapa como la más grande que haya realizado en ese país.

En Ecuador, sus tres conciertos en Quito reunieron a más de 105.000 asistentes y fueron descritos por las autoridades locales como el mayor evento musical de la historia nacional.

Reconocimientos y legado

El 2025 también fue un año de celebraciones artísticas. Shakira ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, el cuarto de su carrera, y conmemoró los 20 años de ‘Hips Don’t Lie’, uno de los temas que definió el pop global de los años 2000.

La canción vivió una reinterpretación junto al británico Ed Sheeran y el colombiano Beéle, en un gesto que conectó generaciones y volvió a situar a Barranquilla como punto de partida de su identidad musical.

«Es hermoso ver cómo estas canciones siguen viviendo en nuevas generaciones», dijo entonces la artista, cuyas composiciones acumulan más de 6.100 millones de reproducciones globales.

En 2025, además, se convirtió en la primera mujer en tener canciones con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas.

Fuera de los escenarios, Shakira amplió su perfil empresarial con la expansión internacional de Isima, su marca de cuidado capilar, que llegó a Europa y superó los 1.500 puntos de venta, y cerró un capítulo personal con la venta de la mansión que compartía con su exmarido, el exfutbolista Gerard Piqué, en las afueras de Barcelona.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira cerró 2025 reafirmando una posición poco común: la de una figura que sigue marcando época sin renunciar a la memoria de su propio camino. EFE

