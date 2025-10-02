El abogado de 9 italianos de la Flotilla detenidos subraya que no han cometido un delito

3 minutos

Ashdod (Israel), 2 oct (EFE).- El abogado de nueve italianos que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel rumbo a Gaza, Gonen Ben Itzhak, denunció este jueves a las puertas del puerto de Ashdod que sus clientes, a los que no se le había permitido visitar, no han cometido ningún delito porque se encontraban todavía en aguas internacionales.

«Han retenido a gente que no estaba en aguas territoriales de Israel», señaló a EFE desde el puerto israelí de la localidad israelí adonde el Ejecutivo de Israel ha llevado a los retenidos tras haber interceptado el paso de las embarcaciones.

El letrado denunció en la noche de este jueves que llevaba más de cinco horas esperando a que le dejaran entrar en el puerto para asistir a sus clientes, entre los que figuran la eurodiputada del Partido Democrático Annalisa Corrado y el diputado italiano del mismo partido Arturo Scotto.

«Llevo intentando entrar las últimas cuatro, cinco horas, y el policía dijo que su comandante no me lo permite. ¿Por qué? Porque no me lo permite. No hay razón, al menos no oficialmente. No hay ninguna razón», explicó.

Para el abogado israelí, que los arrestados puedan hablar con sus abogados es «lo básico en un país democrático». «Y espero que Israel siga siendo democrático», añadió.

«No han cometido ningún delito», incidió el letrado, que denunció impedimentos para ver a sus clientes y consideró que se trata de una violación de los derechos de los mismos.

Ben Itzhak informó de que hay más de 10 abogados asesorando a los más de 400 componentes de la Flotilla detenidos e indicó que después de recibir dicha asesoría, son llevados ante personas del control fronterizo israelí, ante las que declaran si quieren ser deportadas de Israel.

«Si es así, probablemente los llevan al aeropuerto serán deportados pronto; si no aceptan ser deportados, entonces serán llevados a un centro de detención en el sur de Israel que se llama Kitziot».

Dicho centro está situado en el extremo sur del país, en una zona desértica junto a Egipto, y concebido para detener a personas que entran ilegalmente en Israel, por lo que según el abogado se complicaría tener acceso a ellos por la distancia.

La Flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales.

La Global Sumud se encuentra ya casi completamente desarticulada. De sus 500 integrantes, están detenidos 443, más del 90 %, y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

El abogado de esos nueve italianos subrayó que si hubieran entrado en aguas de Gaza podría justificarse el arresto. «Pero no juzgas a alguien por lo que quiere o piensa, solo si comete el delito», apuntó a las puertas de Ashdod.EFE

mt-mgr/vh

(vídeo)