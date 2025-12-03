El afgano sospechoso del ataque a guardias nacionales en Washington se declara no culpable

Un afgano acusado del ataque a tiros contra dos guardias nacionales en Washington la semana pasada, uno de los cuales murió, se declaró este martes no culpable de los cargos de asesinato, reportó la prensa estadounidense.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y quien resultó herido durante su arresto, se declaró no culpable por medio de una videoconferencia desde el hospital en el cual se encuentra internado, refirieron The Washington Post y otros medios.

El juez ordenó su detención sin posibilidad de libertad bajo fianza y fijó la próxima audiencia para el 14 de enero.

Gritó «Allah akbar» («Dios es grande» en árabe) cuando abrió fuego, según uno de los militares presentes, citado en documentos judiciales publicados el martes.

La fiscal de Washington, Jeanine Pirro, había anunciado el viernes que sería acusado, entre otras cosas, de asesinato tras la muerte de una de las dos víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años.

La otra, Andrew Wolfe, de 24 años, gravemente herido, está en proceso de recuperación, declaró el martes la secretaria de Justicia, Pam Bondi, explicando que estuvo en el hospital con sus padres el día anterior.

Una polémica estalló entre republicanos y demócratas debido a que Rahmanullah Lakanwal fue acogido en Estados Unidos en septiembre de 2021, menos de un mes después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Este exmiembro de una unidad especial de las fuerzas afganas, que había servido junto a soldados estadounidenses, se benefició de una amplia operación de evacuación de afganos que colaboraron con Estados Unidos contra los talibanes.

Su solicitud de asilo, presentada durante el gobierno de Joe Biden, fue aprobada en abril de 2025 con Donald Trump ya en el poder.

El móvil del ataque aún no ha sido esclarecido.

Lakanwal cruzó el país en coche desde el estado de Washington (noroeste), donde vivía con su familia, para dirigirse a la capital federal, en la costa este.

«Creemos que se ha radicalizado desde que está aquí en este país», declaró el domingo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sin proporcionar elementos sustanciales sobre sus motivaciones.

La administración Trump anunció su intención de pedir la pena de muerte si el hombre es encontrado culpable.

Según el Departamento de Estado, más de 190.000 afganos han llegado a Estados Unidos desde la segunda toma de poder de los talibanes.

Desde el ataque en Washington, Trump ordenó congelar toda decisión sobre la concesión de asilo en Estados Unidos.

El gobierno también está considerando ampliar la lista de países cuyos ciudadanos tienen impedimento o restricción de ingreso a Estados Unidos.

