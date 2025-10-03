El apagón de abril en España y Portugal fue «el primero» por sobretensión en Europa

afp_tickers

2 minutos

El gran apagón eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril fue «el primero» vinculado a un problema de sobretensión en Europa, según un informe elaborado por un panel de expertos.

«Es el apagón de electricidad más grave que haya conocido Europa en los últimos veinte años y lo más importante es que es el primero» vinculado a un fenómeno de «sobretensiones en cascada», dijo Damian Cortinas, presidente del consejo de ENTSO-E, la asociación de gestores de red eléctrica.

El suceso sumió a España y Portugal en la oscuridad, cortó las conexiones a internet y telefónicas, detuvo abruptamente los trenes, obligó a cerrar escuelas y negocios y tumbó los pagos con tarjeta bancaria.

«Esto nunca había ocurrido antes en Europa, estamos seguros», declaró Cortinas en Bruselas. Y probablemente «en todo el mundo», añadió.

El informe presentado este viernes por el grupo de expertos encargado de llevar a cabo las investigaciones técnicas es todavía preliminar y todavía no aborda las causas primarias del suceso.

El informe final será publicado en el primer trimestre de 2026 y contendrá un «análisis en detalle de las causas profundas», así como «recomendaciones sobre cómo prevenir incidentes similares en el sistema eléctrico europeo en el futuro», indicó un comunicado de prensa.

El gobierno español ya había señalado en junio que la caída eléctrica se debió a un problema de sobretensión en la red que generó «una reacción en cadena» imparable.

La tensión eléctrica se puede comparar con la «presión» del agua en una tubería: aplicada a la electricidad, es la que pone en movimiento a los electrones. En caso de «sobretensión», el sistema eléctrico debe protegerse.

dlm-nal/uh/eb/dbh-sag/jvb