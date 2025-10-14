El argentino Diego Monarriz deja su cargo como entrenador del Juventud

2 minutos

Montevideo, 14 oct (EFE).- El argentino Diego Monarriz dejó su cargo como entrenador del uruguayo Juventud, club al que ascendió de la Segunda División a la máxima categoría y al que clasificó a la Copa Sudamericana del próximo año.

Así lo informó el equipo de la ciudad de Las Piedras en sus redes sociales, donde recordó los logros conseguidos con el técnico al frente del equipo y le agradeció por su trabajo.

En diciembre del pasado año, Juventud ascendió a la Primera División con Monarriz como entrenador y los también argentinos Emmanuel Más e Ivan Rossi en su plantilla. Ambos llegaron al club uruguayo con un palmarés marcado por la obtención de la Copa Libertadores.

En la primera parte de este temporada, Juventud fue tercero en el Torneo Apertura solo por detrás de Liverpool y Nacional, club al que derrotó en un juego que le costó la salida al entrenador Martín Lasarte.

En el Torneo Intermedio fue segundo del Grupo B y en el Clausura marcha decimotercero con apenas tres victorias en once encuentros disputados.

Sin embargo, Juventud suma en este momento 56 unidades en la Tabla Anual acumulada y se encuentra quinto, ya sin poder ser alcanzado por el equipo que marca noveno.

De acuerdo con esto, garantizó su presencia en la Copa Sudamericana de la próxima temporada, torneo que jugará por segunda vez en su historia luego de haberlo hecho en la temporada 2015.

En aquella oportunidad dejó por el camino al boliviano Real Potosí y posteriormente fue eliminado en los penaltis por el ecuatoriano Emelec.

Este fin de semana, Juventud visitará a Racing por la duodécima fecha del Torneo Clausura, partido en el que buscará escalar en la acumulada. EFE

scr/car