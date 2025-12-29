El argentino Meneghini toma las riendas de la U de Chile para la temporada 2026

Santiago de Chile, 29 dic (EFE).- El argentino Francisco Meneghini fue anunciado este lunes por la Universidad de Chile como su entrenador para la temporada 2026, en la que el equipo disputará la liga chilena y la Copa Sudamericana en su fase previa.

«Con entusiasmo anunciamos que la campaña 2026 del Romántico Viajero será liderada por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quien previamente fue aprobado de manera unánime por el directorio y con el acuerdo ya firmado”, anunció el club en un comunicado.

El exentrenador del O’Higgins de Rancagua llega al cuadro azul para sustituir al argentino Gustavo Álvarez, quien había llegado a la institución como campeón del fútbol chileno, pero que tras dos años no logró repetir la conquista.

Con 37 años, Meneghini asume el cargo de técnico de los laicos luego de haber llevado al cuadro rancagüino a la clasificación por la fase previa de la Copa Libertadores 2026, al finalizar tercero en la liga chilena, por encima de la U.

Hasta ahora ese desempeño con el ‘Capo de Provincia’ representa su mejor registro como entrenador, al conseguir un rendimiento superior a 60 %, producto de 16 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

‘Paqui’ toma las riendas de un equipo universitario que retomó la competitividad y su figuración internacional con Álvarez, por lo que las expectativas en su arribo están en su capacidad para concretar títulos, especialmente el de liga, que no ganan hace nueve años.

“Con un juego sólido que se caracterizó por una presión alta y gran intensidad, la propuesta de Meneghini coincide con el sello que caracteriza a nuestro plantel y que busca un rol protagonista en todas las competencias”, explicó el club.

El argentino debutará con la U en el inicio de la liga chilena, programado para el próximo 30 de enero, y el 4 de marzo será su primera gran prueba al enfrentar al Palestino en partido único en la fase previa de la Copa Sudamericana, de la cual fue semifinalista en 2025.

“Su calidad profesional será una garantía de nivel futbolístico y potenciará al equipo de cara a los desafíos de la temporada 2026”, añadió la institución.

Para Meneghini es un reencuentro con el banquillo azul tras su paso en 2016 como asistente de Sebastián Beccacece, ahora seleccionador de Ecuador, y representa el quinto club chileno que dirige tras convertirse en entrenador luego de pasar por Unión La Calera, Audax Italiano y Everton.

El entrenador argentino comenzó su carrera como analista de rivales para Marcelo Bielsa, cuando el ahora seleccionador de Uruguay dirigió La Roja (2007-2011), y de ahí se convirtió en analista de video.

En ese rol, Meneghini se desempeñó en la U de Chile, la selección chilena y la albiceleste, todo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, y su único equipo como entrenador fuera del país austral fue Defensa y Justicia de la liga argentina en 2024.

El ‘Bulla’ comenzará la pretemporada el próximo 5 de enero y los primeros movimientos inminentes serán para terminar de conformar el equipo, pues la dificultosa negociación para la salida de Álvarez retrasó el anuncio de fichajes. EFE

mjr/gbf