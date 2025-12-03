The Swiss voice in the world since 1935
El balance de muertos en las inundaciones de Indonesia supera los 800

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El balance de muertos por las inundaciones que afectaron la isla indonesia de Sumatra en los últimos días supera ya los 800, indicó este miércoles la agencia nacional de gestión de catástrofes.

El último recuento da parte de 804 fallecidos y más de 650 desaparecidos. El conteo previo de las autoridades fue de 755 muertes.

Igualmente, unos 570.000 habitantes tuvieron que ser evacuados en tres provincias de la isla.

Más de 1.300 personas han muerto por las crecidas ocurridas desde la semana pasada en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, debido a una torrencial temporada monzónica y dos ciclones tropicales.

