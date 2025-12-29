El brazo armado de Hamás dice que no renunciará a las armas si sigue la ocupación israelí

3 minutos

Jerusalén, 29 dic (EFE).- El brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, afirmó este lunes que el pueblo palestino «no renunciará a las armas mientras persista la ocupación» israelí y reafirmó su «derecho inherente» a responder a los «crímenes» de Israel, al que acusó de haber violado el alto el fuego en Gaza.

En un vídeo distribuido en sus canales, el nuevo portavoz de las Brigadas confirma la muerte de varios de los comandantes del grupo a manos de las fuerzas israelíes, entre ellos su antiguo portavoz, Hudaifa Al Jalut (Abu Obaida), cuya muerte ya confirmó Israel en agosto en un ataque del Ejército y los servicios de inteligencia en la ciudad de Gaza.

Su mensaje coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos para reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump, y hablar de la fase dos del acuerdo de tregua, que comportaría el desarme de Hamás, mientras Israel mantiene el control de más de la mitad de la Franja palestina.

En su discurso, el portavoz insta a los implicados en el alto el fuego a trabajar para privar a Israel de sus armas letales, que usa para «exterminar» a los palestinos y contra países de la región, «en lugar de preocuparse por las armas ligeras de los palestinos», en referencia a las negociaciones para un posible desarme de Hamás, en las que presuntamente el grupo islamista reivindica quedarse con este tipo de armamento.

«Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras persista la ocupación. No se rendirá, ni siquiera si tiene que luchar con uñas y dientes», afirma en el vídeo.

Las Brigadas Al Qasam denuncian que, además de violar el alto el fuego en Gaza, vigente desde el 10 de octubre, Israel está desplazando a los palestinos de los campos de refugiados de Cisjordania, así como denuncia la violencia de los colonos en este territorio y la intención del gobierno de Netanyahu de «completar el proyecto de anexión» del mismo y también el proyecto de ley que se discute en el Parlamento israelí para aplicar la pena de muerte a todo aquel que mate a un ciudadano israelí.

«Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras persista la ocupación. No se rendirá, ni siquiera si tiene que luchar con uñas y dientes», dice el portavoz en su mensaje, en el que alaba el comportamiento de los «valientes» combatientes palestinos que quedaban escondidos en la zona de Rafah, en el sur de Gaza y controlada totalmente por Israel.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, estos miembros de Hamás han ido saliendo de sus escondites «sin rendirse», destaca el portavoz.

Los milicianos murieron a manos del Ejército israelí en incidentes que costaron la vida a algunos soldados israelíes y provocaron la reacción de Israel bombardeando puntos en toda la Franja.

El portavoz hace además un llamamiento a países como Yemen, Líbano, Irak e Irán, así como Jordania, para que «acudan en ayuda de Gaza».

«Aunque el sonido de los disparos ha disminuido, Gaza continúa sufriendo enormemente. Es su deber brindar alivio y aliviar su sufrimiento, y son capaces de hacerlo», asegura. EFE

mt/fpa