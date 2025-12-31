El buque sospechoso de romper un cable submarino provenía de Rusia y se dirigía a Israel

Helsinki, 31 dic (EFE).- La Policía finlandesa confirmó este miércoles que el buque incautado por las autoridades como sospechoso de la rotura de un cable submarino de telecomunicaciones en el mar Báltico es el Fitburg, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que cubría la ruta entre la ciudad rusa de San Petersburgo y el puerto israelí de Haifa.

Varios jefes de la Policía y la Guardia de Fronteras del país nórdico explicaron en una rueda de prensa que la tripulación del buque está formada por 14 marinos de Rusia, Georgia, Azerbayán y Kazajistán, aunque no quisieron desvelar de momento la identidad ni la nacionalidad del capitán.

«Los 14 miembros de la tripulación se encuentran bajo custodia policial. La Policía los considera sospechos de interferencia agravada de las telecomunicaciones y de intento de sabotaje con agravantes», dijo a la prensa el jefe de policía, lkka Koskimäki.

«Esta operación marítima ha demostrado una vez más la excelente preparación de la Policía y otras autoridades para dar una respuesta rápida y cooperar de forma fluida dentro de sus respectivas jurisdicciones», añadió.

Según Koskimäki, el buque está siendo trasladado a un lugar seguro en aguas territoriales finlandesas para ser inspeccionado y la investigación del incidente ha sido transferida a la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP).

El jefe policial aseguró además que el carguero Fitburg navegó «durante varias horas» con una de sus anclas sumergida en el mar, desde que se detectó la avería en el cable submarino de telecomunicaciones a las 5.45 (3.45 GMT) de esta madrugada hasta que fue detenido por la Guardia Costera poco después de las 11 horas.

La captura del buque tuvo lugar en aguas internacionales dentro de la zona económica exclusiva de Finlandia y en ella intervinieron un barco de la Guardia Costera y un helicóptero, desde el que varios agentes descendieron hasta la cubierta para hacerse con el control del puente de mando.

Según las autoridades policiales, la tripulación del Fitburg no opuso resistencia y obedeció a los agentes, quienes ordenaron al capitán poner rumbo a aguas territoriales finlandesas.

Un cable entre Finlandia y Estonia

El cable dañado pertenece a la operadora telefónica finlandesa Elisa y conecta Helsinki con Tallín, la capital de Estonia.

Las autoridades estonias denunciaron que, además del cable de Elisa, también resultó averiado otro cable submarino propiedad de la compañía sueca Arelion que conecta ambas capitales a través del golfo de Finlandia.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el país nórdico ha sufrido varios incidentes en los que resultaron dañadas infraestructuas submarinas críticas en extrañas circunstancias y que Helsinki atribuye a ataques híbridos orquestados por Moscú.

El más reciente tuvo lugar hace ahora un año, cuando el petrolero Eagle S seccionó con su ancla el cable submarino de alta tensión Estlink 2 entre Finlandia y Estonia y cuatro cables de telecomunicaciones.

Al igual que ahora, las autoridades finlandesas confiscaron el petrolero para poder inspeccionarlo y retuvieron a la tripulación, pero un tribunal de Helsinki ordenó su puesta en libertad en octubre pasado tras no considerar probado que se tratase de un caso de sabotaje. EFE

