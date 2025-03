El canadiense Xavier Dolan, invitado de honor del Festival de Cine de Cartagena de Indias

Bogotá, 21 mar (EFE).- El director canadiense Xavier Dolan asistirá como invitado de honor al 64 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), que se celebrará del 1 al 6 de abril próximo, informaron este viernes los organizadores.

El ganador del Gran Premio del Jurado en Cannes por ‘Mommy’ (2014) y ‘Juste la fin du monde’ (2016), «que ha revolucionado el cine independiente y de autor con películas que han conquistado tanto a la crítica como al público», recibirá un tributo en el Teatro Adolfo Mejía, detallaron los organizadores en un comunicado.

También dará una clase maestra para todo el público, proyectarán sus películas más reconocidas y recibirá la estatuilla India Catalina, tras lo cual será proyectada la película ‘Laurence Anyways’ (2012).

El Ficci rendirá además un homenaje al cineasta chileno Pablo Larraín y hará un tributo al director de cine haitiano Raoul Peck, cuyo cine se ha convertido en una herramienta de denuncia social, deconstrucción de los discursos coloniales y reivindicación de las comunidades negras, con películas como ‘I Am Not Your Negro’ (2016) y ‘El joven Karl Marx’ (2017).

Este año el Festival ofrecerá más de 190 proyecciones, entre las que se destacan 60 estrenos nacionales, 30 latinoamericanos y 20 mundiales. EFE

