El canciller chino visitará la próxima semana Italia y Suiza

1 minuto

Pekín, 5 oct (EFE).- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, realizará la próxima semana visitas oficiales a Italia y Suiza, informó hoy la Cancillería del país asiático.

Según un comunicado difundido este domingo en la página web del Ministerio, Wang estará en ambos países europeos entre el 7 y el 12 de octubre, aunque no se ha especificado en qué fechas exactas visitará cada uno.

Durante su estancia en Italia, Wang copresidirá junto a su homólogo italiano, Antonio Tajani, la duodécima reunión del Comité Gubernamental China-Italia, un mecanismo bilateral de diálogo creado en 2004 para reforzar la cooperación política, económica y cultural.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia china viajará a Suiza, donde encabezará la delegación de su país en la cuarta ronda del diálogo estratégico a nivel de ministros de Exteriores entre Pekín y Berna.

Esta nueva gira europea se produce menos de un mes después del viaje de Wang a Austria, Eslovenia y Polonia, donde abogó por que «China y Europa sean amigos, no rivales, y cooperen, no se enfrenten», en palabras recogidas entonces por la Cancillería.

Durante esa visita, el ministro chino expresó su deseo de que los países europeos contribuyan al desarrollo «sano y estable» de las relaciones entre China y la Unión Europea, al tiempo que criticó «la hegemonía unilateral» en alusión velada a Estados Unidos. EFE

aa/rrt