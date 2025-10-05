The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El canciller chino visitará la próxima semana Italia y Suiza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 5 oct (EFE).- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, realizará la próxima semana visitas oficiales a Italia y Suiza, informó hoy la Cancillería del país asiático.

Según un comunicado difundido este domingo en la página web del Ministerio, Wang estará en ambos países europeos entre el 7 y el 12 de octubre, aunque no se ha especificado en qué fechas exactas visitará cada uno.

Durante su estancia en Italia, Wang copresidirá junto a su homólogo italiano, Antonio Tajani, la duodécima reunión del Comité Gubernamental China-Italia, un mecanismo bilateral de diálogo creado en 2004 para reforzar la cooperación política, económica y cultural.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia china viajará a Suiza, donde encabezará la delegación de su país en la cuarta ronda del diálogo estratégico a nivel de ministros de Exteriores entre Pekín y Berna.

Esta nueva gira europea se produce menos de un mes después del viaje de Wang a Austria, Eslovenia y Polonia, donde abogó por que «China y Europa sean amigos, no rivales, y cooperen, no se enfrenten», en palabras recogidas entonces por la Cancillería.

Durante esa visita, el ministro chino expresó su deseo de que los países europeos contribuyan al desarrollo «sano y estable» de las relaciones entre China y la Unión Europea, al tiempo que criticó «la hegemonía unilateral» en alusión velada a Estados Unidos. EFE

aa/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR