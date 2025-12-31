El canciller de Argentina ordena retirar e iniciar un sumario al cónsul argentino en Siria

1 minuto

Buenos Aires, 31 dic (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, ordenó retirar e iniciar un sumario al cónsul argentino en Siria, Alejandro Calloni, quien, según medios locales, habría dado un «me gusta» a una publicación en redes sociales en contra de Israel.

«Di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni de la Cancilleria argentina que trabajaba en la embajada argentina en la República Árabe Siria», informó en la noche del martes el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

Quirno añadió que ha dispuesto el «traslado inmediato» de Calloni a Argentina.

El canciller no explicó las razones de su decisión, pero medios locales indicaron este miércoles que la medida fue motivada por un «me gusta» que Calloni habría dado a una publicación en Instagram en contra de Israel, país que el Gobierno de Javier Milei sitúa -junto con los Estados Unidos- como su principal aliado en materia de política exterior.

En la publicación -capturada por medios locales y ya no disponible en Instagram- se señala que alguien pidió para Navidad «fuegos artificiales» para Israel mientras una imagen muestra lo que parece ser un ataque aéreo.

De acuerdo a su perfil en la red social LinkedIn, Calloni se desempeña desde septiembre de 2023 como cónsul en la embajada argentina en Damasco.

Calloni, diplomático de carrera, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Lanús e Historia en la Universidad de Buenos Aires. EFE

nk/alf