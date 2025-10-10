El cantante colombiano Hamilton lanza ‘Chamba’ junto a los venezolanos Mau y Ricky

Bogotá, 10 oct (EFE).- El cantante colombiano Hamilton lanzó este viernes ‘Chamba’, su nueva canción junto al dúo venezolano Mau y Ricky, un tema que celebra los amores destinados a encontrarse y marca el cierre de su primer álbum de estudio, ‘AfroRockstar’.

Con una fusión de afrobeats y pop latino, ‘Chamba’ destaca por «su ritmo contagioso y una letra que exalta la complicidad y la fe en el destino», explicó su equipo de prensa en un comunicado.

«Bebé, si estamos juntos, en el mismo mundo, fue porque Dios hizo su chamba», canta el artista oriundo de Cartagena de Indias en uno de los versos del sencillo.

El cantante debutó en los Premios Juventud de Panamá el pasado 25 de septiembre donde interpretó su éxito ‘Mi reina’ junto al rapero de Medellín Nampa Básico.

Además de publicar el tema, el cantante caribeño anunció la gira nacional de su primer disco AfroRockstar’, con la que se presentará en el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe de Barranquilla, la Plaza Gardel de Medellín y el Royal Center de Bogotá entre noviembre y diciembre.

Por su parte, Mau y Ricky, figuras del pop latino, continúan estrenando colaboraciones tras el lanzamiento de su más reciente EP, ‘La llave’, presentado hace dos semanas y que incluye temas junto a artistas venezolanos como Elena Rose, Danny Ocean, Yorghaki, Boza y Robi. EFE

