El chileno Mito Pereira se retira con 30 años tras competir por última vez en el LIV Golf

Santiago de Chile, 23 dic (EFE).- El golfista chileno Guillermo ‘Mito’ Pereira anunció este martes su retiro profesional a los 30 años, tras competir por última vez en el LIV Golf Chicago en agosto pasado donde finalizó en el puesto 13, y da cierre a una carrera con tres títulos, su paso por el PGA Tour y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No ha sido una decisión tomada de la noche a la mañana, sino algo que he venido considerando cuidadosamente durante un tiempo, esperando el momento adecuado para comunicarlo”, comunicó Pereira en una carta a través de sus redes sociales.

El bastonista cumplió una etapa de 10 años en la élite del golf en la que conquistó tres coronas del Korn Ferry Tour, un cuarto lugar en Tokio 2020 y una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Estoy bien y orgulloso de lo que logré en este deporte”, escribió el golfista quien justificó su retiro explicando que sus prioridades evolucionaron “de forma natural” y que planea establecerse en Chile y centrarse en su vida personal.

“Pasé muchos años viviendo fuera de casa, en otro país, incontables semanas en hoteles y aeropuertos. Ahora ha llegado el momento de hacer una pausa. Chile es mi lugar en el mundo y mi familia es mi razón de ser”, dijo.

‘Mito’ se mostró agradecido con el aporte a su vida que representó el golf al asegurar que “me permitió crecer tanto personal como profesionalmente, conocer a personas increíbles, experimentar diferentes culturas y fijarme metas —la mayoría de las cuales tuve la suerte de alcanzar— dando pasos que nunca imaginé posibles”.

La carrera de Pereira también tuvo la frustración de perder un título importante en 2022 cuando en el último hoyo del Campeonato PGA en Southern Hills, y con un golpe de ventaja sobre sus rivales Justin Thomas y Will Zalatoris, falló un drive que lo dejó en el arroyo sin poder recuperarse tras un doble bogey.

“El golf me enseñó resiliencia, a navegar tanto los momentos buenos como los difíciles, y a hacer de la disciplina y las metas una forma de vida. Creo que estoy bien preparado para lo que viene”, reflexionó.

El deportista chileno, que logró acumular más de 20 millones de dólares en su recorrido profesional, compitió en la LIV Golf desde 2023 con el equipo Torque GC junto a su compatriota Joaquín Niemann, pero al final de esta temporada su desempeño lo llevó a quedarse sin tarjeta en el torneo.

Pereira, sin embargo, destacó sus años en el circuito de golf financiado por Arabia Saudí donde dijo “descubrí muchos destinos y disfruté de verdad compitiendo como parte de un equipo increíble”.

El retiro de Pereira causó sorpresa en algunos medios deportivos como el español Mundo Deportivo que reseñó: “Sorprendente retirada del golf profesional a los 30 años tras acariciar un Grand Slam”.

Mientas que su compañero Niemann compartió palabras de afecto en redes sociales, tras el anuncio del cual reconoció en posteriores declaraciones a la prensa que ya estaba en conocimiento.

“El golf me regaló amigos como este, de esos que quedan para siempre. Dentro y fuera de la cancha. Gracias por compartir tu etapa golfística conmigo, por estar siempre presente y darnos tantas alegrías”, escribió. EFE

mjr/jl