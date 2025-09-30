El cocinero español Jesús Sánchez recibe un premio de Chef del Año en México

The Swiss voice in the world since 1935
Santander (España), 30 sep (EFE).- El cocinero español Jesús Sánchez ha recibido en Ciudad de México el Premio Internacional de Chef del año, en el cuarto foro de tendencias gastronómicas Gentleman.

Más de treinta restaurantes y marcas de primer nivel, además de cocineros consagrados, jóvenes talentos, bodegas de prestigio y líderes destacados de la industria culinaria mexicana e internacional, se congregaron en el evento, informó este martes en un comunicado el Cenador de Amós (tres estrellas Michelin), fundado por Jesús Sánchez.

El chef fue reconocido por su labor al frente del restaurante citado, situado en Villaverde de Pontones (norte español), y su firme compromiso con la excelencia, la innovación y el respeto por el producto local.

También se resaltó su aportación a la consolidación de la cocina española en el panorama internacional y su visión de la gastronomía como motor cultural y social, con una cocina que combina identidad, técnica y sensibilidad, según la nota de prensa. EFE

ca/mg/jl/rf

